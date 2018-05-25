Катастрофа МH17. Тепер Путіна не врятують ніякі гроші

Фото: EPA/UPG Голландський генпрокурор Фред Вестербеке продемонстрував уламок ракети, яка збила літак

Далі буде рішення суду, а на Путіна чекає доля Каддафі

Висновок міжнародної слідчої групи про те, що комплекс «Бук», з якого в 2014 році в небі над Донбасом був збитий Boeing MH17 Малайзійських авіаліній, був доставлений з Росії, завдає ще одного удару по позиціях Володимира Путіна. Далі буде рішення суду, а на главу РФ чекає доля покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Перше. А хто б сумнівався? Друге. Слідча група - це не суд. Відповідно, для настання реальних наслідків для Путіна і його ОЗУ на даному етапі потрібне рішення суду. Звичайно ж, таке рішення обов'язково буде. Але коли за рішенням суду в Гаазі вимагатимуть видачі злочинців, то Росія їх не видасть.

До цього моменту суд встановить всіх злочинців. Тобто буде встановлена повна ієрархія, починаючи від тих, хто натискав кнопку або віддавав наказ, аж до міністра оборони і верховного головнокомандуючого РФ, тобто Путіна. Відповідно, коли суд це все встановить, то вимагатиме притягнути всіх до відповідальності.

Росія, звичайно ж, нікого не видасть. Відповідно, за невиконання вимог суду на Росію будуть накладені додаткові санкції, які будуть дуже жорсткими.

Що стосується самого Путіна, то після рішення суду ситуація з ним сильно нагадуватиме ситуацію з Каддафі, у якого був свій Boeing (йдеться про причетність Каддафі до вибуху Boeing 747 над Локербі в 1988 році) і у якого теж настали наслідки. Я про це говорив і писав протягом майже чотирьох років після того, як збили MH17: ця справа просто так не закінчиться, а винні будуть названі, притягнуті до відповідальності, буде вимога щодо їхньої екстрадиції. Путіну і його ОЗУ ні за які гроші не вдасться уникнути покарання, відмазатися, припинити слідство і рішення суду. Нема таких грошей у світі, за які можна купити такого роду рішення, яке звільнить їх від відповідальності.

Сьогоднішня новина щодо «Буку» в якійсь мірі є історичною, але не довгограючою. Адже для того, щоб настали негайні наслідки, висновків слідчої групи недостатньо. Але після того, що було заявлено слідчою групою, рішення суду є справою часу і техніки.

Кремль не має іншого вибору, як пропускати цю інформацію повз вуха. Вони прекрасно розуміють, що ситуація дуже погана, але у них немає іншого вибору, окрім як продовжувати все заперечувати. Вони давно вже обрали єдину можливу для себе тактику – все заперечувати. Іншої тактики в них бути не може, а стратегії в них за визначенням ніколи не було.

Але Путін рухається у правильному напрямку. Він уже пройшов великий шлях, і тепер світове співтовариство визнає його міжнародним терористом і військовим злочинцем ще за одним епізодом серед багатьох, які за сукупністю говорять про те, що він - міжнародний терорист і військовий злочинець.

Російське населення при цьому продовжуватиме дивитися телевізор, але з плином часу буде все більше підвищуватися ступінь потрапляння інформації через інтернет, а у телебачення цей ступінь буде знижуватися.

Джерело: Апостроф

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