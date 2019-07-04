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    У Ватикані Путін зустрівся із Папою Римським (відео)

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    Путін з Папою Римським, 4 липня 2019 року - У Ватикані Путін зустрівся із Папою Римським (відео)
    Путін з Папою Римським, 4 липня 2019 року
    Фото: Reuters

    На зустрічі Путіна з Папою Римським будуть розглянуті перспективи реалізації гуманітарних проектів по лінії Римо-католицької церкви на Донбасі

    Зустріч президента РФ Володимира Путіна і Папи Римського Франциска у Ватикані вперше транслювалася в прямому ефірі.

    Трансляцію вели ВДТРК і телебачення Ватикану, пише Интерфакс.

    До цього всі зустрічі понтифіка з керівниками російської держави проходили за закритими дверима.

    З Папою Франциском Путін зустрічається вже в третій раз, понтифік приймав президента РФ у Ватикані в листопаді 2013 року і в червні 2015 року.

    Як пише «Российская газета», 4 липня в прямому ефірі телебачення показало лише зустріч Путіна і Папи Римського, переговори залишилися за зачиненими дверима.

    «Папа Римський зустрів російського президента у кімнаті, куди також запросили кілька журналістів. Путін і понтифік потиснули один одному руки, сіли за стіл навпроти один одного і після фотографування продовжили спілкування вже без преси», - зазначає видання.

    Раніше в Кремлі говорили, що на зустрічі Путіна з Папою Римським буде розглянута ситуація в Сирії та Венесуелі, війна на Донбасі в Україні, перспективи реалізації гуманітарних проектів по лінії Римо-католицької церкви на Донбасі.

    За протоколом, понтифік приймає гостя в особистій бібліотеці, зазвичай бесіда триває близько години. Протокол також передбачає обмін подарунками.

    Під час минулої зустрічі російський президент подарував Франциску панно із зображенням храму Христа Спасителя і кілька томів Православної енциклопедії, а понтифік Путіну - медаль з текстом Євангелія.

    Двома роками раніше президент РФ привіз Папі Римському ікону Володимирської Божої Матері, а понтифік подарував йому майоліку з видом на Ватиканські сади.

    Обидві бесіди завершувалися вітаннями від Папи Римського главі РПЦ Кирилу.

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    Росія церква Папа Римський Путін РПЦ Ватикан
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