У Ватикані Путін зустрівся із Папою Римським (відео)



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Путін з Папою Римським, 4 липня 2019 року Фото: Reuters

На зустрічі Путіна з Папою Римським будуть розглянуті перспективи реалізації гуманітарних проектів по лінії Римо-католицької церкви на Донбасі

Зустріч президента РФ Володимира Путіна і Папи Римського Франциска у Ватикані вперше транслювалася в прямому ефірі.

Трансляцію вели ВДТРК і телебачення Ватикану, пише Интерфакс.

До цього всі зустрічі понтифіка з керівниками російської держави проходили за закритими дверима.

З Папою Франциском Путін зустрічається вже в третій раз, понтифік приймав президента РФ у Ватикані в листопаді 2013 року і в червні 2015 року.

Як пише «Российская газета», 4 липня в прямому ефірі телебачення показало лише зустріч Путіна і Папи Римського, переговори залишилися за зачиненими дверима.

«Папа Римський зустрів російського президента у кімнаті, куди також запросили кілька журналістів. Путін і понтифік потиснули один одному руки, сіли за стіл навпроти один одного і після фотографування продовжили спілкування вже без преси», - зазначає видання.

Владимир Путин и Папа Римский Франциск встретились в Ватикане. Беседа проходит в закрытом режиме:https://t.co/2niYr79737 pic.twitter.com/SHEf0UWoTk — ТАСС (@tass_agency) 4 июля 2019 г.

Раніше в Кремлі говорили, що на зустрічі Путіна з Папою Римським буде розглянута ситуація в Сирії та Венесуелі, війна на Донбасі в Україні, перспективи реалізації гуманітарних проектів по лінії Римо-католицької церкви на Донбасі.

За протоколом, понтифік приймає гостя в особистій бібліотеці, зазвичай бесіда триває близько години. Протокол також передбачає обмін подарунками.

Під час минулої зустрічі російський президент подарував Франциску панно із зображенням храму Христа Спасителя і кілька томів Православної енциклопедії, а понтифік Путіну - медаль з текстом Євангелія.

Двома роками раніше президент РФ привіз Папі Римському ікону Володимирської Божої Матері, а понтифік подарував йому майоліку з видом на Ватиканські сади.

Обидві бесіди завершувалися вітаннями від Папи Римського главі РПЦ Кирилу.