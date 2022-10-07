У Верховній Раді створено об'єднання «За деколонізацію і демонтаж російської імперії»

Співголовами міжфракційного депутатського об’єднання стали Олег Дунда та Юлія Клименко

Депутати Верховної Ради фракції «Слуга народу» Олег Дунда, Віталій Безгін, Марія Мезенцева, Георгій Мазурашу та фракції «Голос» Юлія Клименко і Наталія Піпа створили міжфракційне депутатське об’єднання «За деколонізацію і демонтаж російської імперії».

Співголовами МДО стали Олег Дунда та Юлія Клименко.

Метою створення МДО є об’єднання та координування спільних зусиль народних депутатів України у сприянні визнанню права на самовизначення народів російської федерації та підтримку їх національно-визвольних рухів.

За словами співголів МДО «За деколонізацію і демонтаж російської імперії» Олега Дунди та Юлії Клименко, його першочерговою задачею стане організація і проведення цифрових референдумів про проголошення незалежності серед корінних народів Росії та імплементація їх результатів.

«Імперія має бути знищена, а поневолені нею народи мають право на свою незалежність та суб’єктність», – вважає Олег Дунда.

Верховна Рада 6 жовтня звернулась до міжнародного співтовариства щодо підтримки права на самовизначення корінних народів Російської Федерації.

Постанова була прийнята конституційною більшістю голосів.