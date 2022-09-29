Верховний суд заборонив ще одну партію

Партія «Союз лівих сил» заявляє, що Україна нібито утискає російськомовних, а Революція Гідності була переворотом

28 вересня 2022 року Верховний суд відхилив апеляцію Союзу лівих сил (СЛС), та залишив у силі рішення про заборону партії. Про це повідомляє рух «Чесно».

Зазначається, що за три засідання, впродовж яких розглядалася апеляційна скарга Союзу лівих сил, представники партії жодного разу не з'явилися, тож справа розглядалася без їхньої участі. У доводах Мін’юсту та СБУ, як і у багатьох інших випадках, ішлося передусім про риторику керівника партії Максима Гольдарба та попереднього керівника Союзу лівих сил Василя Волги. Партія наполягала на тому, що Україна нібито не виконує Мінські домовленості, утискає російськомовних, що Революція Гідності була переворотом, й, попри на анексію Криму та окупацію частини української території, наполягали на дружбі з Росією.

Також Мін'юст вказував на те, що представник партії прийняв пропозицію окупаційних військ та став виконувачем обов'язків мера Бердянську. Йдеться про Олександра Сауленка який очолює Бердянський районний осередок Союзу лівих сил. Щодо нього порушено кримінальну справу за колаборанство.

«Ще одним колаборантом від СЛС став Олексій Бузов, який став гауляйтером окупованої Гладківки, Скадовського району. Бузов у 2015 та 2020 роках балотувався від СЛС до місцевих рад, а також очолює первинний осередок у Гладківці», – йдеться в повідомленні.

«Союз лівих сил» заснований у 2007 році, лідером цієї політичної партії був колишній народний депутат Василь Волга, внесений у Реєстр держZрадників від руху «Чесно». Але у листопаді 2019 року був обраний новий голова політичної партії «Союз лівих сил», а саме Максим Гольдарб, який балотувався у мери Києва у 2020 році. За всю свою історію існування політична партія не відзначилась своєю активністю, але помітно активізувались вже 18 лютого 2022 року, за шість днів до початку повномасштабного вторгнення Росії. Новий голова партії звернувся через посольства США та Великобританії до керівництва цих країн з вимогою відшкодувати заподіяну нашій економіці шкоду через інспіровану ними військову паніку. До посади голови партії «Союз лівих сил», Максим Гольдарб був одним із співорганізаторів Всеукраїнського руху «Партія миру», яку очолював проросійський народний депутат Вадим Новінський. Пізніше Гольдарба обрали заступником голови організації. Політик потрапив до парламенту у 2019 році як мажоритарник від уже забороненої партії «Опоблок».

Таким чином, Верховний суд розглянув вже 5 із 7 апеляційних скарг від проросійських партій, які не погодилися із рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду про їх заборону. У жовтні суд також розглядатиме скаргу «Щасливої України» (Успішна країна) ексміністра втікача Олександра Клименка, а також апеляційну скаргу Соціалістичної партії України.

Нагадаємо, 20 березня 2022 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про припинення діяльності низки політичних партій, серед яких був і «Союз Лівих Сил». Крім СЛС, Верховний Суд уже заборонив ОПЗЖ, Партію Шарія, «Соціалістів» та ПСПУ Наталії Вітренко.