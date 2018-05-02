У Вірменії протестувальники перекрили залізницю

Курсування поїзду Гюмрі-Єреван було припинено

У Вірменії у середу, 2 травня, протестувальники перекрили залізничні колії, в результаті чого припинено курсування поїзду Гюмрі-Єреван. Про це повідомляє Радіо Азатутюн з посиланням на прес-службу компанії «Південно-Кавказька залізниця». За словами прес-секретаря компанії Вардана Алояна, в різних районах Вірменії, особливо в містах і



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Курсування поїзду Гюмрі-Єреван було припинено

У Вірменії у середу, 2 травня, протестувальники перекрили залізничні колії, в результаті чого припинено курсування поїзду Гюмрі-Єреван.

Про це повідомляє Радіо Азатутюн з посиланням на прес-службу компанії «Південно-Кавказька залізниця».

За словами прес-секретаря компанії Вардана Алояна, в різних районах Вірменії, особливо в містах і передмістях, в тому числі в Гюмрі, протестуючі перекрили залізничні колії.

Також Алоян зазначив, що поки не зрозуміло, чи буде сьогодні курсувати поїзд за маршрутом Єреван-Тбілісі. За його словами, деякі співробітники через перекриті шляхи не змогли дістатися до роботи.

Нагадаємо, у Вірменії зранку 2 травня жителі села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту «Звартноц».

Напередодні лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян закликав прихильників з ранку середи оголосити страйк і заблокувати всі дороги.

У вівторок парламент Вірменії не зумів обрати Пашиняна прем'єр-міністром. Його кандидатура була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, проти - 56, оскільки Пашиняна відмовилася підтримати Республіканська партія, що має в парламенті більшість.

Пашинян буде знову висунутий фракцією «Елк» на пост прем'єр-міністра на наступному засіданні парламенту Вірменії, яке заплановане на 8 травня.