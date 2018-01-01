Волкер: санкції проти РФ не спрацювали

В Росії все ж хочуть, щоб санкції зняли, але для цього необхідне фактичне виконання Мінських домовленостей, пояснив Волкер

Спеціальний представник США по Україні Курт Волкер заявив, що на сьогоднішній день можна визнати те, що санкції проти Росії не привели до миру в Україні. Також Волкер впевнений, що в майбутньому санкції завдадуть шкоди Росії і керівництво країни посприяє виконанню Мінських угод. Він також зазначив, що в Україні склалася думка про те, що угоди



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Спеціальний представник США по Україні Курт Волкер

В Росії все ж хочуть, щоб санкції зняли, але для цього необхідне фактичне виконання Мінських домовленостей, пояснив Волкер

Спеціальний представник США по Україні Курт Волкер заявив, що на сьогоднішній день можна визнати те, що санкції проти Росії не привели до миру в Україні.

Також Волкер впевнений, що в майбутньому санкції завдадуть шкоди Росії і керівництво країни посприяє виконанню Мінських угод.

Він також зазначив, що в Україні склалася думка про те, що угоди провалилися.

«Я б не сказав що санкції не працюють, я б сказав, що вони не спрацювали. Думаю, в Росії багато хто усвідомлює, що санкції негативно впливають на їх країну. Й вплинуть ще більше, якщо обмежувальні заходи будуть відновлювати й надалі. А це так і буде. ЄС регулярно продовжує санкції, США додадуть до списку нові імена. Я думаю, що всі розуміють, що згодом це завдаватиме Росії шкоду, й в Росії хочуть, щоб санкції зняли, але умовою для їх виконання є фактичне виконання Мінських домовленостей», - заявив Волкер.

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олександр Турчинов і Курт Волкер обговорили санкції проти Росії

Напередодні срезидент України Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним представником США по Україні Куртом Волкером.

До слова, спеціальний представник Державного департаменту США в справах України Курт Волкер не поїде на Донбас через погіршення погодних умов.

Нагадаємо, 23 січня Волкер зустрівся з начальником Генштабу ЗСУ.

Волкер також запевняв, що США не будуть вести переговори про Україну без України.

Як відомо, 26 січня Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї. Спецпредставник США планує поговорити з Сурковим про відведення підконтрольних РФ сил на Донбасі і звільнення заручників.

Джерело: Новое Время