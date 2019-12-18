У Волинській єпархії УПЦ прийняли рішення двічі святкувати Різдво



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У Євангелії ніде не написано, якого саме числа народився Ісус Христос, відомо лише, що це був зимовий період

Цього року у Волинській єпархії УПЦ ухвалили рішення святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 січня, а весь цей період – з 25 грудня до 7 січня – вважати різдвяними святами.

Про це розповів митрополит Луцький і Волинський Михаїл, пише Перший.

Прихожани Православної церкви України адресували лист владиці Михаїлу із пропозицією провести ще одне різдвяне богослужіння – 25 грудня.

Тоді митрополит із розумінням поставився до цієї ініціативи і повідомив, що «може благословити відправу різдвяного богослужіння 25 грудня«. При цьому він наголосив, що не йдеться про відміну святкування Різдва Христового 7 січня.

«Тим, хто хоче святкувати Різдво 25 грудня, я рекомендував розпочати піст не 28 листопада, а 14-го. Тому для них піст завершиться вже 24 грудня. У цей день у них буде Святвечір, а наступного дня святкуватимуть Різдво. 25 грудня у Свято-Троїцькому соборі відбудеться різдвяне богослужіння», – розповів владика Михаїл.

За його словами, у Євангелії ніде не написано, якого саме числа народився Ісус Христос, відомо лише, що це був зимовий період.

«Кажуть, що 25 грудня – католицьке Різдво. Насправді немає католицького Різдва і православного Різдва. Є Різдво і є його відзначення за григоріанським календарем та за юліанським календарем», – каже владика Михаїл.

На його думку, деяка частина людей, які є прихильниками святкування Різдва 7 січня, відчуватимуть певний внутрішній протест щодо відзначення свята 25 грудня. Однак, запевняє, це всього лише сила звички.

Такі люди, каже він, мають повне право святкувати 7 січня. Для них теж будуть здійснені різдвяні богослужіння у соборі Святої Трійці.

Якщо святкувати Різдво 7 січня, то багато речей у нашому житті не мають логіки, вважає митрополит Михаїл. Це, зокрема, засвічення ялинки 19 грудня, вихідний день 25 грудня, гучне відзначення Нового року під час посту тощо.

«Для загального порядку треба, щоб була логіка поведінки. Адже немає різниці, якого числа святкувати народження Христа – 25 грудня чи 7 січня, якщо щиро вірити у його народження», – запевняє митрополит Луцький і Волинський.

Однак робити різких дій щодо переходу від святкування 7 січня до святкування 25 грудня не можна, каже він, адже це розколе суспільство, а його треба об’єднувати. Зміни у свідомості, вважає він, мають бути еволюційними, тобто поступовими.