У ВООЗ оцінили небезпеку японського штаму Covid-19

На минулих вихідних Японія повідомила ВООЗ про виявлення нового варіанту вірусу.

В Японії зареєстрували чотирьох заражених новим штамом, вони приїхали з Бразилії.

Нові мутації коронавірусу, включаючи зареєстрований нещодавно у Японії тип, поки не впливають на тяжкість перенесення захворювання.

Про це заявив на брифінгу директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус,.

«На минулих вихідних Японія повідомила ВООЗ про виявлення нового варіанту вірусу. Чим більше вірус поширюється, тим більше шансів для появи його варіацій», – сказав він.

Директор зазначив, що поки виявлені мутації не підвищують ступінь тяжкості Covid-19.

Гебрейесус попередив, що поява нових штамів ускладнює роботу вже й так перевантаженого охорони здоров’я.

Він попросив людей дотримуватися рекомендованих запобіжних заходів, так як якщо вірус буде менше поширюватися, то у нього буде і менше шансів мутувати.

В Японії зареєстрували чотирьох заражених новим штамом, вони приїхали з Бразилії. У Національному інституті інфекційних захворювань заявили, що поки що немає доказів більшої заразності штаму.

У той же час глава інституту Такадзі Вакіта повідомив, що ця мутація має схожість з більш заразними видами коронавірусу, які поширюються в Великій Британії і Бразилії.