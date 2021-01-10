«Британський» штам Covid-19 наближається до України: вірус виявили у сусідній країні

Хворим виявився громадянин Росії, який нещодавно повернувся з Великої Британії

Кілька днів тому «британський» штам також виявили у Словаччині

У Росії зафіксовано перший випадок захворювання на новий штам коронавірусу, який поширився у Великій Британії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Про появу нового штаму заявила головний санітарний лікар Росії Анна Попова. За її словами, хворим виявився громадянин Росії, який нещодавно повернувся з Великої Британії.

У грудні 2020 року у Великій Британії виявили випадки зараження новим штамом коронавірусу. На думку медиків, мутація поширюється швидше звичайного вірусу. Більше 20 країн призупинили авіасполучення з Великою Британією. Станом на початок січня «британський» штам було виявлено в понад 40 країнах світу.

Як відомо, «британський» штам коронавірусу підібрався до українських кордонів: хворобу виявили в сусідній країні – Словаччині.

Вчені вважають, що новий штам коронавірусу хоч і є більш заразним, проте не призводить до більшої кількості смертей. Його також не вважають стійким до наявних вакцин.

Директор Європейського бюро ВООЗ також зазначив, що новий, так званий британський штам коронавірусу, може витіснити інші різновиди та стати основним у Європі.