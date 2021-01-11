Коронавірус у світі: захворювання виявили у 90,7 млн осіб

Кількість смертей від Covid-19 зросла до понад 1,9 млн осіб

Одужало від коронавірусу майже 65 млн людей

У світі станом на 11 счіня коронавірус зафіксували у понад 90,7 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometer.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,9 млн осіб, а одужали майже 65 млн людей.

Лідерами за кількістю випадків Covid-19 у світовій статистиці є США (22 917 334), Індія (10 467 431), Бразилія (8 105 790), Росія (3 401 954), Велика Британія (3 072 349).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (374 304), Бразилії (203 100) та Індії (150 999).

Україна посідає 17-те місце у загальній статистиці.

Загалом коронавірус зафіксували у 218 країнах та територіях.

Нагадаємо. за минулу добу 10 січня в Україні виявлено 4 288 нових хворих на коронавірус. Померло від ускладнень хвороби 68 пацієнтів. Одужало минулої доби 4 819 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 119 314 осіб, одужало – 796 417 осіб, летальних випадків – 19 835, проведено ПЛР-тестувань – 5 781 951.