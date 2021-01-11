Коронавірус в Україні: за добу хворобу діагностували у 4288 осіб
Вчора в Україні було зроблено понад 16 тисяч тестувань на ковід
За минулу добу 10 січня в Україні виявлено 4 288 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 133 дитини та 184 медпрацівники. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу до лікарень було госпіталізовано 1 372 особи.
Померло від ускладнень хвороби 68 пацієнтів.
Одужало минулої доби 4 819 осіб.
Здійснено тестувань за добу – 16 061 (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 119 314 осіб;
- одужало – 796 417 осіб;
- летальних випадків – 19 835;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 781 951.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 371 випадок;
Вінницька область – 97 випадків;
Волинська область – 103 випадки;
Дніпропетровська область – 243 випадки;
Донецька область – 153 випадки;
Житомирська область – 120 випадків;
Закарпатська область – 44 випадки;
Запорізька область – 458 випадків;
Івано-Франківська область – 92 випадки;
Київська область – 365 випадків;
Кіровоградська область – 12 випадків;
Луганська область – 140 випадків;
Львівська область – 160 випадків;
Миколаївська область – 293 випадки;
Одеська область – 312 випадків;
Полтавська область – 217 випадків;
Рівненська область – 88 випадків;
Сумська область – 160 випадків;
Тернопільська область – 103 випадки;
Харківська область – 96 випадків;
Херсонська область – 159 випадків;
Хмельницька область – 41 випадок;
Черкаська область – 229 випадків;
Чернівецька область – 153 випадки;
Чернігівська область – 79 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Разом з тим стаало відомо, що в окупованому Севастополі – спалах коронавірусу.
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Всього1115026
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Одужали791598
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Хворіють303661
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Померли19767
Нагадаємо, за позаминулу добу, 9 січня, в Україні було зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.