Коронавірус в Україні: за добу хворобу діагностували у 4288 осіб

зафіксовано вже майже 1,12 млн випадків коронавірусу

В Україні зафіксовано вже майже 1,12 млн випадків коронавірусу

Вчора в Україні було зроблено понад 16 тисяч тестувань на ковід

За минулу добу 10 січня в Україні виявлено 4 288 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 133 дитини та 184 медпрацівники. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу до лікарень було госпіталізовано 1 372 особи.

Померло від ускладнень хвороби 68 пацієнтів.

Одужало минулої доби 4 819 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 16 061 (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 119 314 осіб;

одужало – 796 417 осіб;

летальних випадків – 19 835;

проведено ПЛР-тестувань – 5 781 951.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 371 випадок;

Вінницька область – 97 випадків;

Волинська область – 103 випадки;

Дніпропетровська область – 243 випадки;

Донецька область – 153 випадки;

Житомирська область – 120 випадків;

Закарпатська область – 44 випадки;

Запорізька область – 458 випадків;

Івано-Франківська область – 92 випадки;

Київська область – 365 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 140 випадків;

Львівська область – 160 випадків;

Миколаївська область – 293 випадки;

Одеська область – 312 випадків;

Полтавська область – 217 випадків;

Рівненська область – 88 випадків;

Сумська область – 160 випадків;

Тернопільська область – 103 випадки;

Харківська область – 96 випадків;

Херсонська область – 159 випадків;

Хмельницька область – 41 випадок;

Черкаська область – 229 випадків;

Чернівецька область – 153 випадки;

Чернігівська область – 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Разом з тим стаало відомо, що в окупованому Севастополі – спалах коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 1115026

Одужали 791598

Хворіють 303661

Померли 19767

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Нагадаємо, за позаминулу добу, 9 січня, в Україні було зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.