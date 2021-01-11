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    Коронавірус в Україні: за добу хворобу діагностували у 4288 осіб

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    В Україні&nbsp;<span>зафіксовано вже майже 1,12 млн випадків коронавірусу&nbsp;</span> - Коронавірус в Україні: за добу хворобу діагностували у 4288 осіб
    В Україні зафіксовано вже майже 1,12 млн випадків коронавірусу 
    Фото з відкритих джерел

    Вчора в Україні було зроблено понад 16 тисяч тестувань на ковід

    За минулу добу 10 січня в Україні виявлено 4 288 нових хворих на коронавірус. Зокрема, захворіли 133 дитини та 184 медпрацівники. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Також за минулу добу до лікарень було госпіталізовано 1 372 особи.

    Померло від ускладнень хвороби 68 пацієнтів.

    Одужало минулої доби 4 819 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 16 061 (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 119 314 осіб;
    • одужало – 796 417 осіб;
    • летальних випадків – 19 835;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5 781 951.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    м. Київ – 371 випадок;

    Вінницька область – 97 випадків;

    Волинська область – 103 випадки;

    Дніпропетровська область – 243 випадки;

    Донецька область – 153 випадки;

    Житомирська область – 120 випадків;

    Закарпатська область – 44 випадки;

    Запорізька область – 458 випадків;

    Івано-Франківська область – 92 випадки;

    Київська область – 365 випадків;

    Кіровоградська область – 12 випадків;

    Луганська область – 140 випадків;

    Львівська область – 160 випадків;

    Миколаївська область – 293 випадки;

    Одеська область – 312 випадків;

    Полтавська область – 217 випадків;

    Рівненська область – 88 випадків;

    Сумська область – 160 випадків;

    Тернопільська область – 103 випадки;

    Харківська область – 96 випадків;

    Херсонська область – 159 випадків;

    Хмельницька область – 41 випадок;

    Черкаська область – 229 випадків;

    Чернівецька область – 153 випадки;

    Чернігівська область – 79 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Разом з тим стаало відомо, що в окупованому Севастополі – спалах коронавірусу

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1115026
    • Одужали
      791598
    • Хворіють
      303661
    • Померли
      19767

    Нагадаємо, за позаминулу добу, 9 січня, в Україні було зафіксовано 5011 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. 

     

    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр Максим Степанов хвороби вірус коронавірус
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