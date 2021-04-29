У ВООЗ вважають, що пандемія не закінчилася, а прискорилася

У організації наголошують, що подолати хворобу можна тільки при поєднанні вакцинації й ефективних профілактичних заходів

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що пандемія коронавірусу не закінчилася. Навпаки, останнім часом фіксують прискорення темпом поширення вірусу. Про це заявив глава Панамериканського регіонального відділення ВООЗ Карісса Етьєн, передає Reuters.

За його словами, переломити ситуацію можуть допомогти справедливий доступ до вакцин та ефективні профілактичні заходи.

«Наш регіон все ще охоплений цією пандемією... у кількох країнах Південної Америки пандемія в перші чотири місяці цього року була гіршою, ніж те, з чим ми зіткнулися в 2020 році. Це показує, що ми зможемо подолати цю пандемію тільки при поєднанні швидкого і справедливого доступу до вакцин і ефективних профілактичних заходів. Ця пандемія не тільки не закінчилася, але і прискорюється», – заявив Етьєн.

Тим часом, Україна опинилася на шостому місці в світі за щоденною смертністю від Covid-19. Всього в світі виявили 885 604 нові випадки Covid-19. Зокрема, 379 459 нових заражень – в Індії, 77 266 – у Бразилії, 56 604 – у США.

Україна, де 9 590 хворих, перебуває на 11 місці у світі – між Італією (13 385) та Польщею (8 895). Серед європейських країн Україна – на 4 місці за цим показником.