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    В Україні росте кількість хворих на Covid-19, за добу понад 11 тисяч

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    За добу 28 квітня в Україні&nbsp;щеплено проти Covid-19 70 469 людей - В Україні росте кількість хворих на Covid-19, за добу понад 11 тисяч
    За добу 28 квітня в Україні щеплено проти Covid-19 70 469 людей
    Фото pravda.com.ua

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській і Дніпропетровській областях

    Станом на ранок 29 квітня в Україні зареєстрували 11 627 нових випадків Covid-19, що на 2037 випадків більше, ніж за минулу добу. Зокрема, захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінціу Facebook.

    Також за минулу добу

    • госпіталізовано – 3 096 осіб;
    • летальних випадків – 387;
    • одужало – 18 442 особи;

    Здійснено тестувань за добу – 93 463 (зокрема методом ПЛР – 41 499, методом ІФА – 16 569, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 395).

    За весь час пандемії в Україні

    • захворіло – 2 059 465 осіб;
    • одужало – 1 635 333 особи;
    • летальних випадків – 43 778;
    • проведено ПЛР-тестувань – 9 377 391.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1203), Дніпропетровській (1 021), м Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.

    70 469 людей щеплено проти Covid-19 за добу 28 квітня 2021 року в Україні.

    629 184 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

    Тим часом, Україна осіла шоста у світі за щоденною смертністю від Covid-19.

    Теги: Максим Степанов хвороби коронавірус
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