В Україні росте кількість хворих на Covid-19, за добу понад 11 тисяч

За добу 28 квітня в Україні щеплено проти Covid-19 70 469 людей

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській і Дніпропетровській областях

Станом на ранок 29 квітня в Україні зареєстрували 11 627 нових випадків Covid-19, що на 2037 випадків більше, ніж за минулу добу. Зокрема, захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінціу Facebook.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 3 096 осіб;

летальних випадків – 387;

одужало – 18 442 особи;

Здійснено тестувань за добу – 93 463 (зокрема методом ПЛР – 41 499, методом ІФА – 16 569, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 395).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 059 465 осіб;

одужало – 1 635 333 особи;

летальних випадків – 43 778;

проведено ПЛР-тестувань – 9 377 391.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1203), Дніпропетровській (1 021), м Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.

70 469 людей щеплено проти Covid-19 за добу 28 квітня 2021 року в Україні.

629 184 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Тим часом, Україна осіла шоста у світі за щоденною смертністю від Covid-19.