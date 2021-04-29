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    Україна – шоста в світі за щоденною смертністю від Covid-19

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    Всього в світі виявили 885 604 нові випадки Covid-19 - Україна – шоста в світі за щоденною смертністю від Covid-19
    Всього в світі виявили 885 604 нові випадки Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    За добу 27 квітня в Україні зафіксовано 441 летальний випадок від коронавірусу

    Україна опинилася на шостому місці в світі за щоденною смертністю від Covid-19. Про це свідчать дані Worldometers за добу 27 квітня.

    Всього в світі виявили 885 604 нові випадки Covid-19. Зокрема, 379 459 нових заражень – в Індії, 77 266 – у Бразилії, 56 604 – у США.

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    Україна, де 9 590 хворих, перебуває на 11 місці у світі – між Італією (13 385) та Польщею (8 895). Серед європейських країн Україна – на 4 місці за цим показником.

    Померли за добу 15 284 людини у світі. Більше було 28 січня, коли зафіксували 16 372 смерті. За щоденною смертністю Україна шоста у світі і друга в Європі.

    Одужали за час пандемії 128,2 млн осіб, хворіють – 18,7 млн.

    Нагадаємо, в Україні станом на 28 квітня 2021 року виявили 9 590 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 451 дитина та 217 медпрацівників.

    В Національній академії наук вважають, що Україна пройшла пік смертності від Covid-19.


    Теги: Україна хвороби коронавірус
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