Covid-19 у Києві. За добу менш як тисяча хворих і вакцинована рекордна кількість людей

Минулої доби у столиці від складнень коронавірусної хвороби померли 30 осіб

За минулу добу, 28 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 940 людей. Це на 130 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 27 квітня було 1070 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 194630 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 122831 особа (за добу 784), померли 4567 осіб (за добу 30).

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1203), Дніпропетровській (1021), м. Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 118138 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 341 нового хворого. За попередню добу збільшення складало 384 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 98278 осіб (за добу 1457), померли 2342 людини (за добу 26).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2059465 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 28 квітня зафіксовано 11627 хворих на коронавірус.

Як повідомив Степанов, 28 квітня у Києві зроблено 7736 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 5685 вакцинацій.

Нагадаємо, за добу 26 квітня в Києві виявили 1070 хворих на коронавірус, померли 40 осіб

Нагадаємо, 28 квітня вранці Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з 1 травня послаблити у місті суворі карантинні обмеження.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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