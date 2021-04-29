Росія і Китай активно працюють над підривом довіри до західних вакцин – звіт ЄС

Євросоюз звинуватив РФ та Китай у підриві довіри до західних вакцин, інститутів ЄС та західноєвропейських стратегій вакцинації

У Росії прагнуть підірвати і фрагментувати загальноєвропейський підхід до забезпечення постачання вакцин

Росія і Китай активно просувають свої вакцини від коронавірусу, але їх «вакцинна дипломатія» поєднується з дезінформацією і маніпуляціями. Вищевказані країни працюють над підривом довіри до західних вакцин, інститутів ЄС та західноєвропейських стратегій вакцинації.

Про це йдеться у звіті Європейського агентства з лікарських засобів.

Відзначається, що і Росія, і Китай використовують контрольовані державою ЗМІ та соціальні мережі, включаючи офіційні дипломатичні акаунти.

До російської кампанії з просування вакцини «Супутник V» залучені державні органи, державні компанії та державні ЗМІ. Російські офіційні особи не тільки просувають «Супутник V», але і використовують дезінформацію, щоб звинуватити захід і ЄС в саботажі російської вакцини.

У звіті також вказується, що росЗМІ, в тому числі і офіційний аккаунт «Супутник V» в Twitter, намагалися підірвати довіру суспільства до Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) – поставити під сумнів його процедури і політичну неупередженість. Як зазначається, посіявши недовіру до ЕМА, в Росії прагнуть підірвати і фрагментувати загальноєвропейський підхід до забезпечення постачання вакцин.

Повідомлення з контрольовані державою ЗМІ Росії в основному зосереджені на просуванні «Супутника», наклепі на західні вакцини і звинуваченні ЄС в його невдалій вакцинації або боротьбі з Covid-19. Однак існують також повідомлення, націлені на окремі уряди або місцеві ситуації.

Натомість Китай продовжує просувати свої вакцини як «глобальне суспільне благо», спираючись на доступність і стабільні постачання китайських вакцин і представляючи їх як більш відповідні для країн, що розвиваються, а також Західних Балкан.

Загальний меседж, який поширюється китайськими державними ЗМІ, полягає в тому, що західні країни політизують вакцини і вносять свій внесок у «вакцинний розрив», тим самим підкреслюючи різницю між китайським і західним підходами.

Раніше посольство США повідомляло, що Росія намагається послабити Україну через дезінформацію щодо вакцин.