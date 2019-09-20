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    У всьому світі розпочався Міжнародний марш за клімат

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    У всьому світі розпочався Міжнародний марш за клімат

    Півтора мільйона людей взяли участь у марші по всьому світу

    Сьогодні у всьому світі розпочався Кліматичний марш, у якому, на даний момент, взяли участь півтора мільйони людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

    «Півтора мільйона людей взяли участь у марші по всьому світу», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що в Австралії, до маршу приєднались 300 тисяч людей: 100 тисяч у Мельбурні, 80 — у Сіднеї, 30 — у Брісбені, а також у багатьох інших австралійських містах.

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    У свою чергу CNN повідомляє, що в Нью-Йорку більш ніж мільйону школярів дозволили не піти до школи, а піти на Марш, якщо батьки не заперечуватимуть.

    Україна також долучиться до міжнародних кліматичних протестів. Зокрема у Києві учасники Міжнародного марша за клімат рушили від Михайлівської площі.

    Як повідомлялось, глобальний кліматичний страйк пройде у 2600 містах світу.

    Шведська школярка Грета Тунберг є ініціаторкою акцій молоді під девізом «П'ятниці заради майбутнього» (Fridays for Future). З 2018 року протягом багатьох місяців вона щоп'ятниці виходила на пікети з метою привернути увагу до захисту клімату. До її акцій приєдналися тисячі школярів по всьому світу. Те, що починалося з одиничного пікету, переросло в глобальний протестний рух. Тільки в Німеччині існує понад 230 груп «П'ятниці заради майбутнього».
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