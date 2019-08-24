На екзопланетах може бути набагато більше життя, ніж на Землі, – вчені



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Вчені виявили величезну кількість екзопланет, що обертаються навколо інших зірок поза межами Сонячної системи

Інші планети, які розташовуються далеко за межами Сонячної системи, можуть мати більш гостинні та придатні умови для зародження та процвітання життя, ніж Земля.

До такого висновку прийшла група вчених на чолі з доктором Стефані Олсон з Університету Чикаго, передає Independent.

«Умови на деяких екзопланетах із сприятливою схемою циркуляції океану можуть більше підходити для підтримки життя, яке є більш рясним та активним, ніж життя на Землі», – сказала дослідниця на Конгресі з геохімії імені Гольдшмідта у Барселоні.

В останні роки вчені виявили величезну кількість екзопланет, що обертаються навколо інших зірок поза межами Сонячної системи. Але всі вони дуже далеко – їх не можуть досягти навіть найшвидші космічні зонди, і їх важко побачити у деталях навіть у найсучасніші телескопи. Дослідники працюють над різними способами дізнатися про ті світи, і створюють складні моделі того, як формуються планети та їхній клімат. Поєднуючи спостереження за планетами із цими моделями, вчені мають на меті зрозуміти, на який з цих планет може бути життя.

Для проведення дослідження команда на чолі з Олсон виготовила моделі екзопланет за допомогою програмного забезпечення NASA, яке дозволяє створювати моделі можливого клімату та океанів, які могли б існувати на цих планетах.

Вчені розглядали процес в океанах Землі, який дозволяє життю вкорінюватися на нашій планеті, і досліджували, чи може той самий процес відбуватися в інших місцях Всесвіту.

«Життя в океанах Землі залежить від процесу апвелінгу – підйому поживних речовин з темних глибин океану до освітлених сонцем ділянок, де існує фотосинтетичне життя. Більше постачання поживних речовин означає більшу біологічну активність. Це умови, які нам потрібно шукати на екзопланетах», – сказала Олсон.

«Ми використовували модель циркуляції океану, щоб визначити, які планети матимуть найефективніший апвелінг, і, таким чином, мають особливо гостинні океани», – сказала вона. «Ми виявили, що більша щільність атмосфери, повільніші темпи обертання навколо зірок та наявність континентів призводять до більш високого темпу апвелінгу», – додала Олсон.

За словами дослідниці, висновки її команди показують, що вченим потрібно буде оптимізувати свій пошук планет, де життю найпростіше зародитися.

Колега Олсон Кріс Рейнхард з Джорджійського технологічного інституту, який не брав участь у дослідженні, зазначив, що розуміння океанів за межами нашої Сонячної системи наразі є дуже обмеженим. Але нове дослідження може допомогти зрозуміти, яким чином будувати нові телескопи, оскільки тепер ми знаємо, які види планет найкраще шукати.

Нагадаємо, щоб зацікавити дітей наукою, у США вдаються до нестандартних методів.