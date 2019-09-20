Глобальний кліматичний страйк пройде у 2600 містах світу



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Глобальний страйк вже розпочався з демонстрацій в Австралії

Сотні тисяч учасників у різних країнах сьогодні візьмуть участь у глобальному кліматичному страйку

У п'ятницю, 20 вересня, у світі відбуваються масштабні акції на захист клімату. Цей день має стати початком міжнародного тижня страйків. Кілька сотень тисяч учасників у 160 країнах світу у п'ятницю вийдуть на вулиці на захист клімату та довкілля.

Тільки в Німеччині зареєстровано понад 500 акцій та демонстрацій у десятках міст, повідомляє агенція dpa. Одна з найбільших демонстрацій запланована у Берліні. Очікується, що у ній візьмуть участь близько десяти тисяч учасників. Крім того, масштабні акції заплановані в інших німецьких містах - Мюнхені, Кельні та Гамбурзі.

Глобальний страйк вже розпочався з демонстрацій в Австралії. Там десятки тисяч школярів не пішли до школи і натомість протестували проти заходів австралійської влади для захисту клімату, які вони вважають недостатніми. Зокрема у місті Аліс-Спрінгс сотні учасників протестів лягли на землю і прикинулися мертвими. Протестувальники вимагають ухвалити жорсткіші заходи для зменшення викидів парникових газів.

Ще один масовий протест очікується у Ньо-Йорку. Учням близько 1700 шкіл дозволили не йти на уроки заради участі у протесті. Очікується, що до нього повинна приєднатися й ініціаторка п'ятничних кліматичних протестів Грета Тунберг.

Україна також долучиться до міжнародних кліматичних протестів. Зокрема у Києві, як заплановано, пройде марш на захист клімату, на ньому очікують тисячі учасників.

Шведська школярка Грета Тунберг є ініціаторкою акцій молоді під девізом «П'ятниці заради майбутнього» (Fridays for Future). З 2018 року протягом багатьох місяців вона щоп'ятниці виходила на пікети з метою привернути увагу до захисту клімату. До її акцій приєдналися тисячі школярів по всьому світу. Те, що починалося з одиничного пікету, переросло в глобальний протестний рух. Тільки в Німеччині існує понад 230 груп «П'ятниці заради майбутнього».

Джерело: Українська служба DW