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    У Яценюка розкритикували польський закон щодо заборони «бандерівської ідеології»

    У партії закликали президента Польщі Анджея Дуду не схвалювати прийнятий закон
    Дії, які ведуть до розпалювання національної ворожнечі та порушення прав українців у Польщі, вимагають спільної і категоричної реакції європейських інституцій. Про це заявили в партії «Народний фронт», йдеться на сайті політсили. [READ_MORE] «Учорашнє схвалення в Польщі закону, який спекулює на історичних трагедіях наших
    • Сьогодні, 11:45
    • Розсилка

    У партії закликали президента Польщі Анджея Дуду не схвалювати прийнятий закон

    Дії, які ведуть до розпалювання національної ворожнечі та порушення прав українців у Польщі, вимагають спільної і категоричної реакції європейських інституцій. Про це заявили в партії «Народний фронт», йдеться на сайті політсили.

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    «Учорашнє схвалення в Польщі закону, який спекулює на історичних трагедіях наших народів, є черговим хибним кроком, чиї наслідки здатні призвести до ще більшої напруги та загострення в нашому регіоні на догоду Росії», - сказано в заяві.

    У політсилі вважають, що рішення польських парламентаріїв «викликало справедливе заперечення американських та ізраїльських партнерів».

    «Бачимо небезпечні і тривожні симптоми політичного егоїзму та розрахунку напередодні цьогорічних місцевих виборів у Польщі. Такі рішення не дозволяють повірити у щирість закликів про продовження історичного діалогу і розвитку відносин на основі правди.

    З ще більшою тривогою вказуємо на те, що такі рішення створюють атмосферу напруги і залякування стосовно майже мільйона українців, які сьогодні живуть і працюють у Польщі.

    Знаємо з історії, що сумнівні ідеологічні звинувачення легко перетворити на обвинувачення національні.

    У час російської агресії такі дії становлять небезпеку для всього регіону і, насамперед, для демократичного майбутнього близької нам Польщі», - йдеться у заяві.

    У «Народному фронті» зазначили, що дії, які ведуть до розпалювання національної ворожнечі та порушення прав українців у Польщі, вимагають спільної і категоричної реакції європейських інституцій.

    «Закликаємо президента Анджея Дуду не схвалювати прийнятий закон, щоб запобігти його драматичним наслідкам.

    Звертаємося до президента Петра Порошенка звернутися до польської сторони з вимогою недопущення дій, які здатні підірвати дружні відносини між нашими народами», - резюмували у політсилі.

    Як відомо, сьогодні Петро Порошенко написав у соцмережах, що він стурбований польським законом щодо «бандерівської ідеології».

     

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