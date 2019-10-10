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    У ЮНЕСКО представлять доповідь щодо ситуації в анексованому Криму

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    У ЮНЕСКО представлять доповідь щодо ситуації в анексованому Криму

    За підсумками розгляду доповіді про ситуацію в анексованому Криму планується ухвалення рішення Виконради

    ЮНЕСКО заслухає доповідь про результати моніторингу ситуації в тимчасово окупованій Росією АР Крим

    Про це повідомили у Постійному представництві України при ЮНЕСКО.

    Це питання включено до порядку денного 207-ї сесії Виконавчої ради організації, яка розпочала роботу у середу у Парижі.

    «Відповідно до порядку денного, в ході роботи сесії буде представлено доповідь генерального директора ЮНЕСКО про стан виконання попередніх рішень Виконавчої ради «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)» у сферах компетенції Організації (включно з переданими українською стороною інформаційним матеріалом та звітами інституційних партнерів ЮНЕСКО)», - повідомили у посольстві.

    За підсумками розгляду планується ухвалення рішення Виконради, яким на гендиректора ЮНЕСКО покладається подальше звітування про ситуацію на окупованому півострові.

    Виконавча рада є одним із трьох конституційних органів ЮНЕСКО, інші – Генеральна конференція та Секретаріат. До її складу входять 58 держав-членів, які мають чотирирічний термін повноважень.

    Джерело: Укрінформ

    Крим ЮНЕСКО Україна
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