У Запоріжжі Hummer перекинув маршрутку
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Hummer H2 перекинув у Запоріжжі автобус, 19 березня 2019 року
Водій «Хаммера» не надав дорогу маршрутці і врізався в неї
Сьогодні, 19 березня, автомобіль Hummer H2 перекинув пасажирський автобус №89 у Запоріжжі, в результаті чого госпіталізували пасажира.
Про це повідомляє у Facebook прес-служба патрульної поліції регіону.
За її даними, ДТП сталася у вівторок близько 9-ї ранку. Водій «Хаммера», рухаючись вулицею Незалежної України на перехресті з бульваром Парковим, не надав дорогу маршрутці і врізався в неї.
«В результаті чого водій маршрутного транспортного засобу втратив керування, перекинувся та при цьому пошкодив два припарковані автомобілі», - розповідають патрульні.
За їхніми словами, у результаті аварії до міської лікарні доставили чоловіка, який їхав в автобусі.