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    У Запоріжжі Hummer перекинув маршрутку

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    Hummer H2 перекинув у Запоріжжі автобус, 19 березня 2019 року&nbsp; - У Запоріжжі Hummer перекинув маршрутку
    Hummer H2 перекинув у Запоріжжі автобус, 19 березня 2019 року 

    Водій «Хаммера» не надав дорогу маршрутці і врізався в неї

    Сьогодні, 19 березня, автомобіль Hummer H2 перекинув пасажирський автобус №89 у Запоріжжі, в результаті чого госпіталізували пасажира.

    Про це повідомляє у Facebook прес-служба патрульної поліції регіону.

    За її даними, ДТП сталася у вівторок близько 9-ї ранку. Водій «Хаммера», рухаючись вулицею Незалежної України на перехресті з бульваром Парковим, не надав дорогу маршрутці і врізався в неї.

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    У Запоріжжі Hummer перекинув маршрутку
    У Запоріжжі Hummer перекинув маршрутку
    У Запоріжжі Hummer перекинув маршрутку

    «В результаті чого водій маршрутного транспортного засобу втратив керування, перекинувся та при цьому пошкодив два припарковані автомобілі», - розповідають патрульні.

    За їхніми словами, у результаті аварії до міської лікарні доставили чоловіка, який їхав в автобусі.

     

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