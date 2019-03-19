У Запоріжжі Hummer перекинув маршрутку



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Hummer H2 перекинув у Запоріжжі автобус, 19 березня 2019 року

Водій «Хаммера» не надав дорогу маршрутці і врізався в неї

Сьогодні, 19 березня, автомобіль Hummer H2 перекинув пасажирський автобус №89 у Запоріжжі, в результаті чого госпіталізували пасажира.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба патрульної поліції регіону.

За її даними, ДТП сталася у вівторок близько 9-ї ранку. Водій «Хаммера», рухаючись вулицею Незалежної України на перехресті з бульваром Парковим, не надав дорогу маршрутці і врізався в неї.

«В результаті чого водій маршрутного транспортного засобу втратив керування, перекинувся та при цьому пошкодив два припарковані автомобілі», - розповідають патрульні.

За їхніми словами, у результаті аварії до міської лікарні доставили чоловіка, який їхав в автобусі.