У Запоріжжі мешканці дев’яти вулиць залишилися без води
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В Олександрівському районі поблизу парку Дубовий Гай стався порив труби холодної води
У Запоріжжі через прорив труби холодної води без водопостачання залишилася промислова зона і дев'ять вулиць приватного сектора. Про це повідомляє ДСНС у вівторок, 27 лютого.
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«В Олександрівському районі поблизу парку Дубовий Гай стався порив труби холодної води діаметром 1000 мм. Без водопостачання залишилася промислова зона і дев'ять вулиць приватного сектора», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до аварійно-відновлювальних робіт залучено 10 осіб та три одиниці техніки КП міськводоканалу. Ситуація перебуває під контролем ДСНС.