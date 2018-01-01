У Запоріжжі мешканці дев’яти вулиць залишилися без води

В Олександрівському районі поблизу парку Дубовий Гай стався порив труби холодної води

У Запоріжжі через прорив труби холодної води без водопостачання залишилася промислова зона і дев'ять вулиць приватного сектора. Про це повідомляє ДСНС у вівторок, 27 лютого. [READ_MORE] «В Олександрівському районі поблизу парку Дубовий Гай стався порив труби холодної води діаметром 1000 мм. Без водопостачання залишилася промислова зона



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В Олександрівському районі поблизу парку Дубовий Гай стався порив труби холодної води

У Запоріжжі через прорив труби холодної води без водопостачання залишилася промислова зона і дев'ять вулиць приватного сектора. Про це повідомляє ДСНС у вівторок, 27 лютого.

«В Олександрівському районі поблизу парку Дубовий Гай стався порив труби холодної води діаметром 1000 мм. Без водопостачання залишилася промислова зона і дев'ять вулиць приватного сектора», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до аварійно-відновлювальних робіт залучено 10 осіб та три одиниці техніки КП міськводоканалу. Ситуація перебуває під контролем ДСНС.