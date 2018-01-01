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    У Запоріжжі мешканці дев’яти вулиць залишилися без води

    В Олександрівському районі поблизу парку Дубовий Гай стався порив труби холодної води
    У Запоріжжі через прорив труби холодної води без водопостачання залишилася промислова зона і дев'ять вулиць приватного сектора. Про це повідомляє ДСНС у вівторок, 27 лютого. [READ_MORE] «В Олександрівському районі поблизу парку Дубовий Гай стався порив труби холодної води діаметром 1000 мм. Без водопостачання залишилася промислова зона
    • Сьогодні, 09:47
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    В Олександрівському районі поблизу парку Дубовий Гай стався порив труби холодної води

    У Запоріжжі через прорив труби холодної води без водопостачання залишилася промислова зона і дев'ять вулиць приватного сектора. Про це повідомляє ДСНС у вівторок, 27 лютого.

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    «В Олександрівському районі поблизу парку Дубовий Гай стався порив труби холодної води діаметром 1000 мм. Без водопостачання залишилася промислова зона і дев'ять вулиць приватного сектора», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що до аварійно-відновлювальних робіт залучено 10 осіб та три одиниці техніки КП міськводоканалу. Ситуація перебуває під контролем ДСНС.

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