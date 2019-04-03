У Запоріжжі перейменували університет



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Запорізька політехніка Фото: facebook.com/zntuniver

Запорізький національний технічний університет перейменовано у Національний університет «Запорізька політехніка»

Наказом Міністерства освіти і науки України Запорізький національний технічний університет перейменовано у Національний університет «Запорізька політехніка». Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу навчального закладу.

«Перейменувати Запорізький національний технічний університет у Національний університет «Запорізька політехніка». Ректорові ЗНТУ подати на затвердження Статут у новій редакції та здійснити передбачені законодавством дії, пов’язані з перейменуванням закладу вищої освіти», - зазначено у наказі міністра освіти і науки України Лілії Гриневич.

Документ був підписаний 1 квітня цього року.

Зазначимо, що у Запорізькому виші навчається понад 13 тисяч студентів. В університеті працює військова кафедра з підготовки офіцерів запасу одночасно з навчанням на денній формі. Також, в університеті створено 6 інститутів, 12 факультетів, 60 кафедр та 9 навчально-лабораторних корпусів.

Нагадаємо, у 2019 році діятимуть нові умови до вступу у вищих навчальних закладів. Мінімальні прохідні бали 150 та 130 для окремих спеціальностей, творчі конкурси, компактніші терміни вступної кампанії – ці та інші новації чекають на вступників у цьому році