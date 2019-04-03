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    У Запоріжжі перейменували університет

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    <span>Запорізька політехніка</span> - У Запоріжжі перейменували університет
    Запорізька політехніка
    Фото: facebook.com/zntuniver

    Запорізький національний технічний університет перейменовано у Національний університет «Запорізька політехніка»

    Наказом Міністерства освіти і науки України Запорізький національний технічний університет перейменовано у Національний університет «Запорізька політехніка». Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу навчального закладу.

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    «Перейменувати Запорізький національний технічний університет у Національний університет «Запорізька політехніка». Ректорові ЗНТУ подати на затвердження Статут у новій редакції та здійснити передбачені законодавством дії, пов’язані з перейменуванням закладу вищої освіти», - зазначено у наказі міністра освіти і науки України Лілії Гриневич.

    Документ був підписаний 1 квітня цього року.

    Зазначимо, що у Запорізькому виші навчається понад 13 тисяч студентів. В університеті працює військова кафедра з підготовки офіцерів запасу одночасно з навчанням на денній формі. Також, в університеті створено 6 інститутів, 12 факультетів, 60 кафедр та 9 навчально-лабораторних корпусів.

    Нагадаємо, у 2019 році діятимуть нові умови до вступу у вищих навчальних закладівМінімальні прохідні бали 150 та 130 для окремих спеціальностей, творчі конкурси, компактніші терміни вступної кампанії – ці та інші новації чекають на вступників у цьому році

     Читайте також: Вступна кампанія. Що нового очікує на абітурієнтів у 2019 році?
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