Прикарпатський університет отримав грант на понад мільйон євро



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Подія відбулася у рамках українсько-польської наради експертів щодо відновлення астрономічно-метеорологічної обсерваторії на горі Піп Іван

В Яремчі підписали Грантову угоду між Прикарпатським університетом та міністерством інвестицій і розвитку Республіки Польща щодо проекту «Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван для потреб високогірного рятувального центру»в рамках програми ЄС транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна.

Сума гранту становить 1 млн 53 тис. євро.

Подія відбулася у рамках українсько-польської наради експертів щодо відновлення астрономічно-метеорологічної обсерваторії на горі Піп Іван (Чорногірський хребет, Карпати) та створення на її основі Міжнародного наукового центру «Обсерваторія« Прикарпатського університету та Варшавського університету (Республіка Польща). У ній взяли участь представники університетів, органів державної влади, місцевого самоврядування та проектних установ обох країн, передає прес-служба ПНУ.

Концепція запропонована Прикарпатським національним університетом полягає у створенні так званого трансформера, який об’єднає сучасний науково-дослідний центр з базою підготовки фахівців для проведення пошуково-рятувальних операцій.

Реалізація проекту ґрунтується на попередніх угодах між Прикарпатським національним університетом та Управлінням ДСНС України в Івано-Франківській області, на основі яких з вересня 2017 року в приміщенні Міжнародного наукового центру «Обсерваторія» на постійній основі функціонує цілодобово Явірницьке пошуково-рятувальне відділення 4-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи спеціалізованої пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

В рамках реалізації проекту, зокрема, передбачено встановлення сучасного метеорологічного обладнання; придбання необхідної рятувальної техніки та сучасного спорядження для українського і польського рятувальних загонів з метою виконання пошуково-рятувальних операцій у надскладних умовах високогір’я; проведення спільних тренінгів та навчань. Частину коштів буде спрямовано на ремонт та облаштування приміщень у рамках завдань проекту.

«Цей грант досить складний з точки зору виконання. Зокрема, близько 50 відсотків грантових коштів буде спрямовано на ремонт, відновлення та адаптацію приміщень обсерваторії для потреб рятувальних служб і наукового центру. Проект розраховано на два роки, але фактично у нас є лише півроку на реалізацію запланованого, адже реально в умовах високогір’я вести будівельні роботи можна не більш як три місяці на рік. Тому основна увага приділена на тому, щоб встановити сучасне метеорологічне обладнання, – це складова частина цього проекту і його визначальний блок», – пояснив ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда.

Рафал Балінській, представник Міністерства розвитку і інвестицій Республіки Польща, яке з свого боку опікується програмою ЄС транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна (PL-BU-UA) 2014-2020, заявив, що польська сторона прагне підтримати проекти, які реалізуються на польсько-українському прикордонні.

«Рішення про надання грантової допомоги саме цьому проекту було прийнято нами у грудні, а вже сьогодні підписано цей проект, тож ми робимо все, що від нас залежить, аби задум було якнайшвидше реалізовано. Ми дуже раді, що його реалізація підвищить безпеку у Карпатах», – підкреслив Рафал Балінській.

Своєю чергою начальник Управління ДСНС України в Івано-Франківській області Володимир Чернецький заявив про актуальність задуму, адже, як показує дворічна практика роботи рятувального посту на горі Піп Іван, все, що заплановано, тільки підвищить безпеку у горах та допоможе рятувальникам ще більш оперативно надавати допомогу.