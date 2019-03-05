Корпуси Київського університету ім. Шевченка утеплять за європейські кошти



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КНУ переміг у відборі міжнародних проектів з термомодернізації та енергоефективності

Заплановані інвестиції в проект становлять понад 7 млн євро

Київський національний університет імені Тараса Шевченка визначено одним із переможців у процедурі відбору університетів для участі в спільному з Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO) проекті «Вища освіта України».

Проект охоплює ремонтні роботи на об’єктах державних закладів вищої освіти України задля підвищення їхньої енергоефективності. Оцінювання заявок здійснювалося на підставі критеріїв, визначених незалежними консультаційними компаніями CES Clean Energy Solutions та ІС consulenten Ukraine. Про це повідомляється на сайті КНУ ім. Т. Шевченка.

Заплановані інвестиції в проект становлять понад 7 млн євро (226 304 600 грн). Фінансування відбуватиметься в рамках Етапу II Проекту «Вища освіта України» за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку (80% обсягу фінансування) та спеціального фонду університету (20% обсягу фінансування).

Завдання проекту полягає в зменшенні експлуатаційних витрат, а також у покращенні якості об’єктів, призначених для викладацької, навчальної та науково-дослідної діяльності в університетах.

Проектом передбачено покращення енергоефективності на таких об’єктах університету:

корпус факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем;

корпус фізичного факультету;

корпус економічного факультету;

корпус ННІ «Інститут геології»;

корпус факультету інформаційних технологій.

У рамках реалізації інвестиційного проекту планується виконати такі види робіт: утеплення зовнішніх стін будівель; утеплення суміщених покриттів будівель; заміна світлопрозорих конструкцій будівель; заміна зовнішніх дверей будівель; капітальний ремонт системи теплопостачання; модернізація системи освітлення; встановлення/налаштування індивідуального теплового пункту; реконструкція системи вентиляції; установлення автоматизованої системи енергомоніторингу.