У Запоріжжі півтори тисячі людей вийшли на акцію за чисте повітря



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Активісти принесли з собою тематичні плакати з написами «#маюправодихати», «Досить нас труїти» та інші Фото: «Радіо Свобода»

Активісти вимагають від влади ухвалити рішення про поетапне зниження викидів шкідливих речовин підприємствами у Запоріжжі

У Запоріжжі 19 вересня близько півтори тисячі містян вийшли на акцію під назвою «Маю право дихати». Люди вимагають від центральних та місцевих органів влади почати поетапно знижувати викиди шкідливих речовин запорізькими підприємствами.

Про це пише «Радіо Свобода».

Мітинг провели під стінами обласної державної адміністрації. Його організували понад десять громадських організацій міста.

Активісти принесли з собою тематичні плакати з написами «#маюправодихати», «Досить нас труїти» та інші. Також учасники акції поклали на сходи адмінбудівлі мішки, які наочно демонструють, скільки шкідливих речовин вдихають городяни за рік через викиди у повітря.

На мітингу погодили резолюцію з вимогами до влади. Активісти вимагають ухвалити рішення про поетапне зниження викидів шкідливих речовин підприємствами у Запоріжжі до 11 жовтня, а також розробити рекомендації для населення, як поводитися під час несприятливих метеоумов, та алгоритм дій під час таких ситуацій аж до тимчасової зупинки особливо шкідливих виробництв.

Під час мітингу активісти окремо збирали підписи під зверненням до місцевих органів влади з вимогою знизити промислові викиди.

Організатори акції стверджують, що у вересні у Запоріжжі Лабораторний центр МОЗ зафіксував перевищення показників забруднення повітря. За законом, це є підставою для ухвалення рішення про поетапне зниження викидів.

«Держава не виконала закон. Ми збирали підписи до депутатів міської ради, щоб було ухвалене таке рішення, і вони нас підтримали. Мають ухвалити рішення обласні і центральні органи влади», – розповів один з організаторів акції, керівник громадської ініціативи «Запоріжжя без амброзії» Микола Ралик.

На мітинг запрошували також міського голову Володимира Буряка та голову ОДА Віталія Боговіна. Прийшов лише останній. Він переконує, що в адміністрації працюють над зменшенням викидів.

«Якщо ви не знаєте, то розповім вам, що підприємства 1-ої категорії на викиди отримують дозвіл в Міністерстві екології в Києві, а не в Запорізькій ОДА. Ми працюємо в цьому напрямку», – розповідає Боговін.

Текст резолюції мітингу, доповнений зверненнями від городян, зібраними під час мітингу, та петицією з усіма зібраними підписами організатори планують передати до обласних і міських органів влади у вівторок, 22 вересня.