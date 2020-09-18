Народні депутати хочуть знизити екоподаток підприємствам, що модернізуються



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На думку парламентаріїв, кошти екоподатку мають спрямовуватися виключно на екологічні заходи

Три позафракційних депутати Верховної Ради пропонують парламенту надати право на зменшення сум платежів екологічного податку підприємствам, які впроваджують проекти з екологічної модернізації та здійснюють інші заходи щодо захисту довкілля.

Законопроєкт №2464 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження європейських принципів модернізації української промисловості» внесений до порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання.

«Пропоновані зміни спрямовані на забезпечення реалізації проектів екологічної модернізації підприємств та інших екозаходів у рамках проведення оцінки впливу на навколишнє середовище, а також на приведення законодавства України у сфері охорони навколишнього середовища у відповідність до законодавства Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію», – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

На думку авторів документа, депутатів Сергія Магери, Муси Магомедова та Дмитра Шпенова, таким чином має відбуватися цільове використання коштів екологічного податку виключно на екологічні заходи та стимулювання екологічних інвестицій.

Експерти Головного управління Верховної Ради вказують на доцільність отримання висновку Кабінету Міністрів для прийняття зваженого рішення щодо пропозицій цього законопроєкту.

Варто зазначити, що бізнес-спільнота неодноразово закликала владу реформувати механізм збору та використання екологічного податку.

Зокрема, Європейська Бізнес Асоціація пропонує дозволити підприємствам використовувати до 70% коштів екологічного податку як інвестиції в природоохоронні заходи.

Щоб гармонізувати зміни в податкове законодавство, ЄБА закликає депутатів сприяти відхиленню серії законопроектів (№2367, №2367-1, №2367-2, №2465, №2465-1) і консолідувати всі раціональні пропозиції, які в них містяться, в єдиному узгодженому проект закону.

У ньому мають бути передбачені конкретні інструменти фінансування екологічної модернізації підприємств промисловості та енергетики.

Джерело: gmk.center