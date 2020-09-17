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    У світі

    Дим від масштабних пожеж у США досяг Європи

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    На заході США тривають найсильніші пожежі починаючи з 2003 року - Дим від масштабних пожеж у США досяг Європи
    На заході США тривають найсильніші пожежі починаючи з 2003 року
    Фото: АР

    Дим потрапив в атмосферу над Північною Америкою, США і Канадою, після чого він досяг північної Європи

    Дим від природних пожеж на заході США досяг не тільки східного узбережжя Штатів, а й низки країн північної частини Європи.

    Про це в середу, 16 вересня, повідомляє Європейська служба моніторингу атмосфери (CAMS).

    «Порівнюючи пожежну активність в США з попередніми роками, CAMS виявив, що в цьому році активність була в десятки або сотні разів вищою, ніж в середньому за 2003-2019 роки», – наголошується в повідомленні.

    Експерти заявили, що дим потрапив в атмосферу над Північною Америкою, США і Канадою, після чого він досяг північної Європи. Згідно з прогнозами, це повториться до наступних вихідних (19-20 вересня). Тоді дим знову перетне Атлантику.

    На думку американських вчених, поширенню диму на схід сприяє погода, пише The Associated Press.

    «Часом достатня кількість диму накладається на повітряні потоки у верхніх шарах, що забезпечує загальну тенденцію по всій країні. Зараз це відбувається знову», – повідомив Метт Солум з відділення Національної метеорологічної служби США в Солт-Лейк-Сіті (штат Юта).

    Нагадаємо, великі пожежі вирують у США із серпня. Причиною лиха стали аномальна спека і блискавки.

    За інформацією ЗМІ, через лісові пожежі в США з середини серпня загинули щонайменше 28 осіб. Найбільше жертв налічується в штаті Каліфорнія, де в результаті пожеж загинули 19 осіб.

    До слова, понад 550 тисяч людей залишилися без електропостачання через ураган Саллі, який напередодні обрушився на південні штати США.

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