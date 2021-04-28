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    У Запоріжжі розслідують незаконний видобуток граніту на мільярд гривень (фото)

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    У Запоріжжі голова товариства налагодив незаконний видобуток граніту - У Запоріжжі розслідують незаконний видобуток граніту на мільярд гривень (фото)
    У Запоріжжі голова товариства налагодив незаконний видобуток граніту
    Фото: Офіс генерального прокурора

    Керівник підприємства організував незаконне видобування граніту

    У Запоріжжі керівника підприємства підозрюють у незаконному видобуванні граніту вартістю понад 1 млрд грн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

    Голові правління одного з акціонерних товариств міста повідомили про підозру за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого шляхом вибуху (ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України).

    За даними слідства, керівник підприємства з вересня по грудень 2019 року організував незаконне видобування граніту шляхом проведення п’яти вибухів на Передаточнинському родовищі.

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    У Запоріжжі розслідують незаконний видобуток граніту на мільярд гривень (фото)
    У Запоріжжі розслідують незаконний видобуток граніту на мільярд гривень (фото)
    Фото: Офіс генерального прокурора


    У результаті таких дій видобуто понад 180 тис тонн граніту вартістю в понад 1 млрд грн.

    Нанадаємо, на Житомирщині знову виявили незаконний видобуток бурштину мотопомпами. У середу, 21 квітня, факт промислового видобутку поблизу села Сирниця Словечанської ОТГ на території лісгоспу підтвердили правоохоронці під час рейду.

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    Теги: Запоріжжя земля Офіс Генерального прокурора бурштин Запорізька область
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