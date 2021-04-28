У Запоріжжі розслідують незаконний видобуток граніту на мільярд гривень (фото)

Керівник підприємства організував незаконне видобування граніту

У Запоріжжі керівника підприємства підозрюють у незаконному видобуванні граніту вартістю понад 1 млрд грн. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Голові правління одного з акціонерних товариств міста повідомили про підозру за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого шляхом вибуху (ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, керівник підприємства з вересня по грудень 2019 року організував незаконне видобування граніту шляхом проведення п’яти вибухів на Передаточнинському родовищі.



У результаті таких дій видобуто понад 180 тис тонн граніту вартістю в понад 1 млрд грн.

Нанадаємо, на Житомирщині знову виявили незаконний видобуток бурштину мотопомпами. У середу, 21 квітня, факт промислового видобутку поблизу села Сирниця Словечанської ОТГ на території лісгоспу підтвердили правоохоронці під час рейду.