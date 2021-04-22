На Житомирщині знову незаконно добувають бурштин (фото)

Правоохоронці під час рейду побачили незаконний видобуток бурштину

Прокуратура розпочала кримінальне провадження. Матеріали передали до поліції

Незаконний видобуток бурштину мотопомпами знову виявили на Житомирщині. Про це повідомили в прокуратурі області.

У середу, 21 квітня, факт промислового видобутку поблизу села Сирниця Словечанської ОТГ на території лісгоспу підтвердили правоохоронці під час рейду.

«21 квітня після обговорення робочих поточних питань група здійснила черговий рейд на місця можливого видобування бурштину в Овруцькій ОТГ, Словечанській ОТГ, Олевській ОТГ, Коростенській ОТГ, Коростенського району. Під час обстеження лісового масиву на території Словечанського лісгоспу, що поблизу с. Сирниця Словечанської ОТГ, виявлено факт незаконного добування...», – йдеться в повідомленні.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження. Матеріали передали до поліції.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію видобутку бурштину, який Верховна Рада ухвалила 19 грудня 2019 року.

Новий закон передбачає запровадження дозволів на видобуток бурштину та серйозні покарання для тих, хто видобуває бурштин нелегально.

Спеціальний дозвіл на геологічне вивчення бурштиноносних надр, зокрема дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину, надається терміном на п'ять років. Такі дозволи продають на електронних аукціонах.



