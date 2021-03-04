Керівник ДП «Бурштин України» Чібісов розповів, як підприємство виходить з кризи

За словами Чібісова, в ДП «Бурштин України» було проведено тендери на виконання робіт по п'яти перспективних ділянках

ДП «Бурштин України» перезавантажується в нових умовах

Єдине працююче державне підприємство з видобутку та переробки бурштину ДП «Бурштин України» починає перезавантаження

Про це заявив виконуючий обов'язки генерального директора компанії Володимир Чібісов.

За його словами, пандемія, багатомільйонна боргове навантаження і невирішені земельні питання не давали кампанії розвиватися, але завдяки заходам з оптимізації та підтримці держави компанія уже цього року може почати отримувати прибуток.

«Ми оптимізували технологічні процеси, завдяки роботі з борговим навантаженням, синергії з Державним агентством лісових ресурсів України, підтримки з боку глави Держгеонадр Романа Опімаха, голови фонду держмайна Дмитра Сенниченка і прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля – компанія має всі шанси вже в цьому році вийти в прибуток», – зазначив Чібісов.

Також за словами керівника компанії, в ДП «Бурштин України» було проведено тендери на виконання робіт по п'яти перспективних ділянках у межах дії спецдозволу на видобуток бурштину та було залучено відповідно три підрядники до виконання робіт.

«Окремо хочеться подякувати профільному парламентському комітету, який одноголосно підтримав доопрацьований проект закону №4187Д щодо довгоочікуваної реформи сфери користування надрами. Реалізація даної реформи – це суттєва підтримка вітчизняних галузей надрокористування та чітке врегулювання спірних екологічних питань», – підкреслив Чібісов.

ДП «Бурштин України» було засноване 2006 року. Головний офіс компанії знаходиться в Рівному, а кар'єр видобування – в смт. Клесів. Керівником компанії є Володимир Чібісов, який виконує обов'язки генерального директора відповідно до наказу Державної служби геології та надр України від 18.02.2020.