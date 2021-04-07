Бурштин у приватні руки? Геокадастр Волині роздав вісім гектарів земель (документ)

Держгеокадастр роздав чотири ділянки, де є ймовірні поклади промислового бурштину

Держгеокадастр роздав чотири ділянки, де є ймовірні поклади промислового бурштину

Геокадастр Волині видав ділянки для ведення особистого селянського господарства

Керівник Головного управління Держгеокадастру роздав особливо цінні землі: видали чотири ділянки на Маневиччині, де є ймовірні поклади промислового бурштину. Про це пише агентство «Волинські Новини».

Так, керівник Головного управління Держгеокадастру Володимир Боярчук 2 квітня видав три накази на відведення земельних ділянок у власність загальною площею 6 га на території колишньої Рудниківської сільської ради Маневицького району (зараз –Колківська об’єднана громада).

Ці ділянки отримали громадяни Стоянович Ігор Миколайович, Ющук Дмитро Федорович та Лукашук Галина Андріївна. Зокрема, йдеться про накази з реєстраційними номерами № 3–871/15–21-сг, № 3–874/15–21-сг та № 3–872/15–21-сг. Згодом керівник геокадастру області підписав ще один наказ про виділення 2 га на цій же території Бубен Марії Вікторівні.

Видані ці ділянки для ведення особистого селянського господарства. Проте, зі слів місцевих мешканців, поблизу села Новоукраїнка, на цих земельних масивах розташовані так звані «копанки піску», під яким проглядається глина з зеленкуватим відтінком. Такого відтінку надає мінерал глауконіт, який, очевидно, порода має у своєму складі.

Як йдеться в Інструкції із застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ бурштину, затвердженої Державною комісією України по корисних копалинах, піщано-глинисті породи із глауконітом та органічними залишками є характеристиками морських лагунно-дельтових родовищ викопних смол. Здебільшого саме на такій породі й «лежить» бурштин. Як приклад, Клесівське та Вільне бурштинові родовища в Україні.

Раніше Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання державних земель чиновниками Держгеокадастру. Співробітники спецслужби задокументували, що чиновники незаконно вивели через електронні реєстри понад 700 тисяч гектарів державних земель.