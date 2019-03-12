У Запоріжжі в сміттєвому баку знайшли тіло немовляти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Запоріжжі виявили мертве немовля

Мертву новонароджену дитину було загорнуто у пластиковий пакет

У Запоріжжі в сміттєвому баку у дворі багатоповерхового будинку виявили тіло новонародженої дитини.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Запорізькій області.

Відзначається, що місцевий житель знайшов пластиковий пакет із мертвим немовлям 10 березня. Інцидент стався у дворі будинку по вулиці Новгородська, 22.

Як повідомили правоохоронці, тіло новонародженого відправлено на експертизу, його матір розшукують.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини).

Як повідомлялося, у неділю, 3 березня, в Києві на вулиці Фрометівській, що в Голосіївському районі, знайшли труп немовляти. Попередньо, це дівчинка. Тіло дитини лежало біля гаражів, де йде будівництво.

Напередодні у Києві в лісосмузі в пакеті знайшли тіло новонародженої дитини. Правоохоронці розшукують жінку, яка викинула дитину.

Джерело: Інтерфакс-Україна