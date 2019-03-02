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    У Києві в лісосмузі знайшли тіло новонародженого

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    Горе-матері&nbsp;загрожує до 5-ти років обмеження або позбавлення волі - У Києві в лісосмузі знайшли тіло новонародженого
    Горе-матері загрожує до 5-ти років обмеження або позбавлення волі

    Тіло дитини було в пакеті та накрите гілками

    У Києві в лісосмузі в пакеті знайшли тіло новонародженої дитини. Правоохоронці розшукують жінку, яка викинула дитину. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

    Тіло новонародженої дівчинки знайшли у Дарницькому районі міста неподалік вулиці Старобориспільська. Тіло знайшли перехожі, воно було накрите гілками.

    На місце події приїхали правоохоронці, кінологи та лікарі. Причина смерті новонародженої дитини поки невідома, її встановлять після проведення судово-медичної експертизи.

    Правоохоронці опитали всіх можливих свідків та розшукують матір мертвої дівчинки. Жінці загрожує до 5-ти років обмеження або позбавлення волі.

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