Друга жахлива знахідка за вихідні: у столиці виявили труп немовляти



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Маленьку виявили перехожі Фото: kiev.informator.ua

Тіло дитини лежало біля гаражів, де йде будівництво

У неділю, 3 березня, в Києві на вулиці Фрометівській, що в Голосіївському районі, знайшли труп немовляти. Попередньо, це дівчинка. Тіло дитини лежало біля гаражів, де йде будівництво.

Маленьку виявили перехожі близько 8:30. Вони і викликали поліцію.

Місцеві жителі розповідають, що недалеко від місця живе неблагополучна сім'я, однак, звідки саме принесли дитину - невідомо. Тіло виявили за гаражами і розваленими будинками, на території, на якій збираються звести висотний будинок. Померла дівчинка в момент народження або вже після того, як виявилася викинутою - встановлять медики.

На місці на даний момент працює поліція і слідчо-оперативна група. Вони опитують свідків і місцевих жителів. Деталі того, що сталося і особистість матері встановлюють правоохоронці.

Напередодні у Києві в лісосмузі в пакеті знайшли тіло новонародженої дитини. Правоохоронці розшукують жінку, яка викинула дитину.

Джерело: Інформатор