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    Друга жахлива знахідка за вихідні: у столиці виявили труп немовляти

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    <p>Маленьку виявили перехожі</p> <div></div> - Друга жахлива знахідка за вихідні: у столиці виявили труп немовляти

    Маленьку виявили перехожі

    Фото: kiev.informator.ua

    Тіло дитини лежало біля гаражів, де йде будівництво

    У неділю, 3 березня, в Києві на вулиці Фрометівській, що в Голосіївському районі, знайшли труп немовляти. Попередньо, це дівчинка. Тіло дитини лежало біля гаражів, де йде будівництво.

    Маленьку виявили перехожі близько 8:30. Вони і викликали поліцію.

    Місцеві жителі розповідають, що недалеко від місця живе неблагополучна сім'я, однак, звідки саме принесли дитину - невідомо. Тіло виявили за гаражами і розваленими будинками, на території, на якій збираються звести висотний будинок. Померла дівчинка в момент народження або вже після того, як виявилася викинутою - встановлять медики.

    На місці на даний момент працює поліція і слідчо-оперативна група. Вони опитують свідків і місцевих жителів. Деталі того, що сталося і особистість матері встановлюють правоохоронці.

    Напередодні у Києві в лісосмузі в пакеті знайшли тіло новонародженої дитини. Правоохоронці розшукують жінку, яка викинула дитину.

    Джерело: Інформатор

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