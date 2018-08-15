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    У Запоріжжі вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки

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    Митниками вилучено найбільшу партію бурштину за останні роки &ndash; 500 кг - У Запоріжжі вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки
    Фото: ДФС
    Митниками вилучено найбільшу партію бурштину за останні роки – 500 кг

    500 кг бурштину хотіли вивезти у Литву

    Співробітники Запорізької митниці ДФС затримали 500 кг бурштину, який намагалися вивезти до Литви під виглядом паливних пелет.

    Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби.

    За даними відомства, це одна з найбільших контрабандних партій бурштину за останні роки.

    Зазначається, що митний пост «Запоріжжя-центральний» отримав митну декларацію на 21 тонну пелет, які були упаковані в мішки. Відправником значилася одна з місцевих компаній, а одержувачем – британська.

    «Згідно з наданими документами товар переміщували до Литви (Клайпеда), а вивезення за межі митної території України мало бути здійснено до Польщі через пункт пропуску «Ягодин-Дорохуськ»», ­ повідомили у прес-службі.

    Маршрут доставки і товар видалися митникам підозрілими, тому вони вирішили оглянути вантаж. Під час перевірки співробітники ДФС виявили бурштин різних фракцій. За попередньою оцінкою, мова йде про понад 500 кг.

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    У Запоріжжі вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки
    У Запоріжжі вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки
    У Запоріжжі вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки
    У Запоріжжі вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки
    У Запоріжжі вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки
    У Запоріжжі вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки
    У Запоріжжі вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки
    У Запоріжжі вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки
    У Запоріжжі вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки
    У Запоріжжі вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки
    У Запоріжжі вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки
    Фото: ДФС

    За цим фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів з їх конфіскацією.

    Товар вилучили, а його вартість буде встановлено додатково.

    Справу скерують до суду.

    ДФС бурштин мова
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