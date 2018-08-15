У Запоріжжі вилучили найбільшу партію бурштину за останні роки



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Фото: ДФС Митниками вилучено найбільшу партію бурштину за останні роки – 500 кг

500 кг бурштину хотіли вивезти у Литву

Співробітники Запорізької митниці ДФС затримали 500 кг бурштину, який намагалися вивезти до Литви під виглядом паливних пелет. Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби. За даними відомства, це одна з найбільших контрабандних партій бурштину за останні роки. Зазначається, що митний пост «Запоріжжя-центральний» отримав митну декларацію на 21 тонну пелет, які були упаковані в мішки. Відправником значилася одна з місцевих компаній, а одержувачем – британська.

«Згідно з наданими документами товар переміщували до Литви (Клайпеда), а вивезення за межі митної території України мало бути здійснено до Польщі через пункт пропуску «Ягодин-Дорохуськ»», ­– повідомили у прес-службі.

Маршрут доставки і товар видалися митникам підозрілими, тому вони вирішили оглянути вантаж. Під час перевірки співробітники ДФС виявили бурштин різних фракцій. За попередньою оцінкою, мова йде про понад 500 кг.

За цим фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів з їх конфіскацією.

Товар вилучили, а його вартість буде встановлено додатково.

Справу скерують до суду.