У Збройних сил України служать понад 55 тисяч жінок - Порошенко



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У лавах ЗСУ проходять службу і працюють понад 55 тисяч жінок, із них 25 тисяч - військовослужбовці

У лавах Збройних сил України служать і працюють понад 55 тисяч жінок.

Про це написав у Facebook президент України Петро Порошенко.

«Сьогодні у лавах Збройних сил України проходять службу і працюють понад 55 тисяч жінок. Із них 25 тисяч - військовослужбовці ЗСУ», - зазначив президент.

Також він додав, що напередодні, 24 серпня, під час військового параду до Дня Незалежності Хрещатиком вперше крокував окремий парадний розрахунок майбутніх офіцерів із військовослужбовців-жінок.

Це були курсантки Військового інституту КНУ ім. Шевченка та Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут.

Як відомо, 24 серпня Україна святкувала 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.