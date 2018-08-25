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    У Збройних сил України служать понад 55 тисяч жінок - Порошенко

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    У Збройних сил України служать понад 55 тисяч жінок - Порошенко

    У лавах ЗСУ проходять службу і працюють понад 55 тисяч жінок, із них 25 тисяч - військовослужбовці

    У лавах Збройних сил України служать і працюють понад 55 тисяч жінок.

    Про це написав у Facebook президент України Петро Порошенко.

    «Сьогодні у лавах Збройних сил України проходять службу і працюють понад 55 тисяч жінок. Із них 25 тисяч - військовослужбовці ЗСУ», - зазначив президент.

    Також він додав, що напередодні, 24 серпня, під час військового параду до Дня Незалежності Хрещатиком вперше крокував окремий парадний розрахунок майбутніх офіцерів із військовослужбовців-жінок.

    Це були курсантки Військового інституту КНУ ім. Шевченка та Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут.

    Як відомо, 24 серпня  Україна святкувала 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

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