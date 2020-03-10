У Зеленського цілеспрямовано придушують все те, що ми вважаємо патріотизмом, – Чийгоз під Печерським судом



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Депутат фракції «Європейська солідарність» Ахтем Чийгоз під Печерським судом Києва Фото: eurosolidarity.org

Ахтем Чийгоз: дехто вважає, що Софія Федина висловилась занадто критично, але не буває занадто, коли критика стосується людини, яка сама дозволяє такі висловлювання на такій високій посаді

Влада налаштована на придушення та приниження людей, які відстоюють інтереси України, борються з агресором та окупантом Росією, тому й переслідує волонтерів, ветеранів та активістів. Таку думку висловив депутат фракції «Європейська солідарність» Ахтем Чийгоз в коментарі журналістам. Депутат разом з активістами прийшов підтримати Софію Федину під Печерський суд Києва, який обиратиме їй запобіжний захід у справі про начебто погрози президенту Зеленському. Про це йдеться у повідомленні на сайті політсили.

«Останні події показують, що влада налаштована не те, щоб принижувати та придушувати все те, що ми вважаємо патріотизмом», – сказав він.

«Тому я вважаю, що всім потрібно приходити і підтримувати – це також Майдан. Майдан – це коли ти небайдужий до таких випадків, які є загрозою свободі, загрозою гідності, загрозою майбутньому України», – зазначив Ахтем Чийгоз.

«Народний депутат – це обов’язок бути рупором суспільства. Я вважаю, що тому тебе люди і обирають, бо вони сподіваються, що ти говоритимеш правду, будеш висловлювати думку суспільства», – додав депутат.

«Дехто вважає, що Софія Федина висловилась занадто критично. Але не буває занадто, коли критика стосується людини, яка сама дозволяє такі висловлювання на такій високій посаді. Зокрема думка, яка вразила всіх, щодо повішання людей. І, на жаль, такого дуже багато. Тому і критика, яка є дуже доцільна», – наголосив представник «Європейської Солідарності».

Він підкреслив, що у разі якщо суд якимось чином змінить запобіжний захід – це буде ганьбою. «І справа на у Софії.

«А справа в тому – чи є в нас правосуддя, чи його немає, чи є в нас свобода, чи її немає», – зазначив депутат.

Як повідомлялось, 10 березня Печерський райсуд обирає запобіжний захід народному депутату Софії Федині.

На початку лютого 2020 року нардепу від «Європейської солідарності» Софії Федині повідомлено про підозру у статті про загрозу вбивства президента України Володимира Зеленського, їй загрожує до п'яти років в'язниці.

В інтерв’ю «Главкому» пані Федина наголосила, що її та Звіробій переслідують за правду, за критику, за слово, яке гарантоване статтею 34 Конституції України.

«Є межа між погрозами і закликами. В даному випадку мають місце заклики. Це інакші статті. Так само як і розстріл Зеленським парламенту у серіалі «Слуга народу». Це підпадає під три статті Кримінального кодексу», - вважає політик.