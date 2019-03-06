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    Кримінал

    Антикорупційна прокуратура розслідує понад 10 проваджень в оборонній сфері - Холодницький

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    Очільник&nbsp;Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький&nbsp; - Антикорупційна прокуратура розслідує понад 10 проваджень в оборонній сфері - Холодницький
    Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький 

    Холодницький зазначив, що на стадії слідства перебувають провадження, які розслідуються з 2015-2016 років

    Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що САП розслідує понад 10 справ в оборонній сфері.

    Холодницький зазначив в інтерв’ю «Громадському», що справа по Львівському бронетанковому заводу, директор якого обвинувачується у закупівлі другосортних двигунів, вже в суді.

    «Ми маємо більше десятка проваджень, пов’язаних з «Укроборонпромом» і я б не обмежувався «Укроборонпромом», ми називаємо це провадження в оборонній сфері. Це все, що стосується державної безпеки й оборони. Згадайте ті провадження, які вже в суді є. Це Львівський бронетанковий завод, директор якого обвинувачується, на нашу думку обґрунтовано, у закупівлі другосортних двигунів. Які перед тим було продано армією же приватним підприємствам. Справа вже більше року в суді слухається», - сказав Холодницький.

    Він зазначив, що на стадії слідства перебувають інші провадження, які розслідуються з 2015-2016 років.

    «Є провадження на стадії завершення щодо закупівлі палива для потреб Міністерства оборони. Там десятки тисяч тонн дизельного палива, зокрема, компанії «Трейд-Комодіті», яка продавала це паливо Міноборони. Це провадження вже завершено, підозрювані знайомляться з матеріалами суду, чекаємо направлення до суду. На стадії слідства є інші провадження, які розслідуються з 2015-16 років. Більше десятка вже є», - додав він.

    Нагадаємо, США радять Україні провести повний аудит «Укроборонпрому».

    Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

    Слід додати, Турчинов скличе засідання РНБО щодо реформування «Укроборонпрому».

    Президент України Петро Порошенко вимагає термінового розслідуванняоприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці». 

    Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

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