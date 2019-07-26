У Зеленського натякнули на «посадки» старих політиків



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Дмитро Разумков Фото: Главком

Разумков застеріг усіх від спроб порушувати закон і красти з бюджету

Ключовою зміною в системі владі України за підсумками виборів 2019 року стане реальна відповідальність за корупційні злочини чиновників будь-якого рівня та завершення епохи покривання «своїх» і цькування «чужих» політичною верхівкою.

Про це в ефірі програми «Право на владу» заявив лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков.

«Ми розуміємо всю ту відповідальність, яка сьогодні лежить на нас, яка буде наступні п’ять років лежати на нашій команді – на Офісі президента, на Верховній Раді, на уряді», - пояснив політик.

Він додав, що його ключовою вимогою, як лідера партії, до висуванців від «Слуги народу» була чесність і готовність працювати без спроб влізти до бюджету з метою особистої вигоди.

«На жаль, ніколи в нашій державі не було можливості повністю змінити систему. Так, приходили нові люди. Так, багато з них було адекватних, нормальних, іноді навіть і порядних. Але унікальність сьогодення в тому, що є три вертикалі, які будуть повністю змінені. Повністю», - наголосив він.

Разумков послався на слова свого колеги про старих політиків, яких «звикли бачити у фас, у профіль», тобто в різних конфігураціях коаліцій, при владі та в опозиції вже протягом десятиліть.

«Але я сподіваюся, що ми будемо бачити не лише фас і профіль, а знизу ще й номер», - натякнув політик на традиційний образ фотографії злочинця.

«І це будуть інші фотокартки в інших папках. І я сподіваюся, що система буде працювати виключно за законом – не тому, що вони нам подобаються чи не подобаються, а тому що вони порушили закон», - пояснив лідер «Слуги народу».

Нагадаємо, заступник глави Офісу резидента Руслан Рябошапка повідомляв, що Володимир Зеленський зустрівся з керівниками НАБУ та САП і пообіцяв подати до Ради законопроєкт про перезавантаження НАБУ і САП, якщо ці органи впродовж трьох місяців не доведуть свою здатність ефективно працювати