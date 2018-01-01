Колишній член конкурсної комісії, що комплектувала НАБУ, визнав, що вибирати не було з кого

«Це були не найбільш здібні люди, бо здібніші йшли в бізнес, юридичні структури, адвокатуру, чи до суддівського корпусу»

Коли у 2015 році комплектували штат НАБУ, вибирати не було з кого. Про це заявив у інтерв’ю«Главкому» Йосиф Зісельс, один із лідерів групи «Першого грудня», який у 2014-2015 роках брав участь у роботі Конкурсних комісій, що висували кандидатур на посаду директора НАБУ і прокурорів САП. [READ_MORE]



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Фото: Новое время Йосиф Зісельс

«Це були не найбільш здібні люди, бо здібніші йшли в бізнес, юридичні структури, адвокатуру, чи до суддівського корпусу»

Коли у 2015 році комплектували штат НАБУ, вибирати не було з кого. Про це заявив у інтерв’ю«Главкому» Йосиф Зісельс, один із лідерів групи «Першого грудня», який у 2014-2015 роках брав участь у роботі Конкурсних комісій, що висували кандидатур на посаду директора НАБУ і прокурорів САП.

«Вибір на посади керівників цих структур (НАБУ і САП) був дуже поганим. Незважаючи на те, що близько 200 кандидатів було на посаду директора НАБУ і близько 300 на посади прокурорів, їх професійність, та інші аспекти, які можна було оцінити, бажали кращого», — говорить Зісельс.

Але інакше, за його словами, і не могло бути.

«Бо хто у 90-ті, чи 2000-ні роки йшов працювати слідчим чи прокурором? Звідки вони візьмуться, якісні? Звичайно, це були не найбільш здібні люди, бо здібніші йшли в бізнес, юридичні структури, адвокатуру, чи до суддівського корпусу, тобто до сфер, де можна заробляти більші гроші. Робота слідчих і прокурорів досить тяжка, якщо виконувати її ретельно і чесно», — пояснює Зісельс.

Повну версію інтерв'ю читайте тут: Йосиф Зісельс: Президент двічі за рік зустрівся з ініціативою «Першого грудня». Не можу сказати, що ці розмови вийшли добрими.