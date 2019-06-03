Зеленський подав законопроект щодо незаконного збагачення



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В лютому Конституційний суд відмінив закон про незаконне збагачення, тому що там був порушена презумпція невинуватості

Президент Володимир Зеленський вніс до ВР законопроект щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.

Відповідний проект закону зареєстрований в парламенті 3 червня під №10358.

В пояснювальній записці вказується, що законопроект спрямований на відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також на запровадження інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів чиновників.

Законопроектом, зокрема, пропонується доповнити Кримінальний кодекс положеннями, що встановлюють кримінальну відповідальність за набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (204 тис. грн) перевищує її законні доходи.

Крім того, проектом закону пропонується вирішити питання щодо забезпечення належного функціонування інституту стягнення необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. У зв’язку з цим передбачається запровадження у Цивільному кодексі окремої підстави припинення права власності, визначення видів активів, які можуть визнаватися необґрунтованими, та межу вартості таких активів (вартість, яка у 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – майже 1 млн грн).

Також уточнюється обов’язок доказування у справах такої категорії. Зокрема, визначається предмет доказування для позивача, що є гарантією захисту прав осіб, проти яких можуть бути подані відповідні позови. Пропонується закріпити класичний стандарт доказування – «перевага доказів» (preponderance of the evidence), який закріплює принцип рівності сторін.

За словами представника президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука, даний законопроект погодили з МВФ та Світовим банком.

Нагадаємо, 26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. На думку суддів КС, не можна покладати на особу обов’язок підтверджувати доказами законність підстав набуття нею у власність активів, тобто доводити свою невинуватість. Також порушенням Конституції вважали право вимагати від особи підтвердження доказами законності підстав набуття нею у власність активів; притягати до кримінальної відповідальності лише на підставі відсутності підтвердження доказами законності підстав набуття нею у власність активів.