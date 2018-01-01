Суд не захотів відсторонити голову Держаудиту від посади

Прокурор відзначив, що сторона обвинувачення навела достатньо аргументів для задоволення клопотання про відсторонення голови Держаудитслужб

Солом’янський районний суд Києва не задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро про відсторонення Лідії Гаврилової від посади голови Державної аудиторської служби, підозрюваної у незаконному збагаченні на суму 10 млн грн. Про це повідомив прокурор САП Віталій Кравець.



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Голова Державної аудиторської служби України Лідія Гаврилова

Прокурор відзначив, що сторона обвинувачення навела достатньо аргументів для задоволення клопотання про відсторонення голови Держаудитслужб

Солом’янський районний суд Києва не задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро про відсторонення Лідії Гаврилової від посади голови Державної аудиторської служби, підозрюваної у незаконному збагаченні на суму 10 млн грн. Про це повідомив прокурор САП Віталій Кравець.

«Відмовили у задоволені клопотання», — сказав прокурор.

При цьому Кравець відзначив, що сторона обвинувачення навела достатньо аргументів для задоволення клопотання про відсторонення голови Держаудитслужби.

Прокурор додав, що, скоріш за все, САП подаватиме апеляцію на відмову у відстороненні підозрюваної, але остаточне рішення буде ухвалено після ознайомлення з повним текстом ухвали.

Нагадаємо, 23 січня голові Державної аудиторської служби повідомлено про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 млн грн та декларуванні недостовірних даних.

За даними слідства, посадовець придбала об’єкти нерухомого майна в Києві (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку — у сумі 112,8 тис. дол. та 8,5 тис євро, — відшукану та вилучену детективами НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці.

25 січня Солом’янський районний суд Києва обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого забов’язання до 25 березня.