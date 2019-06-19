У Зеленського назвали перші завдання нової Ради



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У партії «Слуга народу» вважають, що новий парламент перш за все має повернути довіру українців

Лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков в ефірі Свободи слова на ICTV назвав перші завдання нової Верховної Ради після перевиборів.

«Перед новим скликанням Верховної Ради стоятиме багато завдань. Ці завдання потрібно буде вирішувати в оперативному режимі. Першим й одним із ключових завдань, які стоятимуть перед Верховною Радою – це повернути довіру українського суспільства до цієї інституції.

Не можна всіх під одну гребінку, але більшість народних депутатів, які сьогодні представлені в парламенті, судячи з того, що українське суспільство за різними соцдослідженнями довіряє їм від 3 до 5% – їм там не місце», – зазначив Разумков.

За його словами, наступним завданням парламенту буде зміна політичної системи влади в Україні.

«Для цього потрібно ухвалити низку законів, зокрема, зняти депутатську недоторканність, ухвалити закон про імпічмент, про відкликання народних депутатів, про покарання за кнопкодавство, за прогул роботи», - зазначив він.

Третім завданням Разумков назвав ухвалення низки законів, які дозволять вивести бізнес із тіні: впровадити нульову декларацію, застосувати податок на виведений капітал.