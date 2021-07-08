У Зеленського вважають, що Росія має вибачитися за злочини нацистської Німеччини

Нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв обурений, що РФ прагне виставити Україну ледве не союзником нацистської Німеччини

Нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв обурений, що РФ прагне виставити Україну ледве не союзником нацистської Німеччини

Нардеп нагадав, що СРСР був союзником нацистської Німеччини з 1939 по 1941 роки

Росіяни постійно – і власними руками, і руками своїх сателітів – прагнуть виставити Україну ледве не союзником нацистської Німеччини. Хоча саме СРСР був союзником нацистської Німеччини з 1939 по 1941 роки. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв.

«І якщо Росія є правонаступником СРСР, то саме вона має вибачатися. УПА вони називають колаборантами, звинувачують українців в тому, що вони знищували євреїв і мають нести відповідальність за Голокост», – заявив нардеп.

Як відомо, напередодні канікул у Верховній Раді було зареєстровано постанову №5721, яка обіцяє стати однією з найбільш резонансних уже восени. Нардепи рекомендують президенту надати звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути це звання Степану Бандері, а також Роману Шухевичу.

Він вважає, що в суспільстві наразі є консенсус щодо УПА, персон Бандери та Шухевича. І протилежні думки, що ніби навпаки ця тема суспільство розділює, притаманні проросійському середовищу.

«Якісь розмови про це можуть бути тільки з боку проросійських агентів впливу і людей, що знаходяться під їхнім впливом», – вважає «слуга».

Потураєв наголосив, що обговорення цього проєкту можна очікувати не раніше вересня, адже Рада скоро йде на канікули.

Більше читайте в інтерв’ю «Главкома»: Микита Потураєв: Треба поставити крапку в питанні Бандери та Шухевича