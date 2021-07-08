У Зеленського вважають, що Росія має вибачитися за злочини нацистської Німеччини
Нардеп нагадав, що СРСР був союзником нацистської Німеччини з 1939 по 1941 роки
Росіяни постійно – і власними руками, і руками своїх сателітів – прагнуть виставити Україну ледве не союзником нацистської Німеччини. Хоча саме СРСР був союзником нацистської Німеччини з 1939 по 1941 роки. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв.
«І якщо Росія є правонаступником СРСР, то саме вона має вибачатися. УПА вони називають колаборантами, звинувачують українців в тому, що вони знищували євреїв і мають нести відповідальність за Голокост», – заявив нардеп.
Як відомо, напередодні канікул у Верховній Раді було зареєстровано постанову №5721, яка обіцяє стати однією з найбільш резонансних уже восени. Нардепи рекомендують президенту надати звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути це звання Степану Бандері, а також Роману Шухевичу.
Він вважає, що в суспільстві наразі є консенсус щодо УПА, персон Бандери та Шухевича. І протилежні думки, що ніби навпаки ця тема суспільство розділює, притаманні проросійському середовищу.
«Якісь розмови про це можуть бути тільки з боку проросійських агентів впливу і людей, що знаходяться під їхнім впливом», – вважає «слуга».
Потураєв наголосив, що обговорення цього проєкту можна очікувати не раніше вересня, адже Рада скоро йде на канікули.