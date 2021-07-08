  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Зеленського вважають, що Росія має вибачитися за злочини нацистської Німеччини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Нардеп від &laquo;Слуги народу&raquo; Микита Потураєв обурений, що РФ прагне виставити Україну ледве не союзником нацистської Німеччини - У Зеленського вважають, що Росія має вибачитися за злочини нацистської Німеччини
    Нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв обурений, що РФ прагне виставити Україну ледве не союзником нацистської Німеччини
    Фото з відкритих джерел

    Нардеп нагадав, що СРСР був союзником нацистської Німеччини з 1939 по 1941 роки

    Росіяни постійно – і власними руками, і руками своїх сателітів – прагнуть виставити Україну ледве не союзником нацистської Німеччини. Хоча саме СРСР був союзником нацистської Німеччини з 1939 по 1941 роки. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв.

    «І якщо Росія є правонаступником СРСР, то саме вона має вибачатися. УПА вони називають колаборантами, звинувачують українців в тому, що вони знищували євреїв і мають нести відповідальність за Голокост», – заявив нардеп.

    Як відомо, напередодні канікул у Верховній Раді було зареєстровано постанову №5721, яка обіцяє стати однією з найбільш резонансних уже восени. Нардепи рекомендують президенту надати звання Героя України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути це звання Степану Бандері, а також Роману Шухевичу.

    Він вважає, що в суспільстві наразі є консенсус щодо УПА, персон Бандери та Шухевича. І протилежні думки, що ніби навпаки ця тема суспільство розділює, притаманні проросійському середовищу.

    «Якісь розмови про це можуть бути тільки з боку проросійських агентів впливу і людей, що знаходяться під їхнім впливом», – вважає «слуга».

    Потураєв наголосив, що обговорення цього проєкту можна очікувати не раніше вересня, адже Рада скоро йде на канікули.

    Більше читайте в інтерв’ю «Главкома»: Микита Потураєв: Треба поставити крапку в питанні Бандери та Шухевича
    Теги: Росія Німеччина пропаганда Друга світова війна СРСР Голокост Микита Потураєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Зеленського вважають, що Росія має вибачитися за злочини нацистської Німеччини