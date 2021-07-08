Вакцина закінчилася. У Росії подружжю вкололи фізрозчин замість препарату від коронавірусу (відео)

Медсестра зізналася, що вколола людям воду лише після того, як чоловік пригрозив їй прокуратурою

У Калузькій області (Росія) медсестра замість другого компонента вакцини проти коронавірусу ввела двом пацієнтам воду. Відповідне відео з’явилося на Telegram-каналі Baza.

Жертвами безвідповідальної медсестри стало подружжя. На відео чути, як чоловік агресивно розпитує медсестру у присутності лікаря, що вона їм ввела.

При чому, жінка бідкається, що у неї астма, і чи раптом не вакцину російського виробництва «Спутнік V» їй вкололи. «Зізнайтесь, що вкололи. Там точно вода була, а не «Спутнік». А то я здохну зі своєю астмою». Медсестра зізналася, що вколола людям воду лише після того, як чоловік пригрозив їй прокуратурою і тюрмою.

В Белоусово (Калужская область) вместо «Спутника V» колют воду. Всё из-за нехватки вакцин.



Повезло, что не ЭпиВакКорону pic.twitter.com/nkjFsXxKSz — Двач (@ru2ch) July 8, 2021

Відзначається, що медсестра побоялася зізнатися, що вакцина закінчилася, і зробила укол фізрозчином. Губернатор області Владислав Шапшу вже розпорядився провести перевірку всіх пунктів вакцинації в регіоні. А подружній парі потім все-таки зробили справжню щеплення другим компонентом вакцини. Він зазначив, що медсестра зараз у відпустці, і що навряд чи з неї вийде.

Тим часом, влада Франції закликає відмовитися від російської та китайської вакцин. У Міністерстві закордонних справ країни просять громадян довіряти тільки перевіреним вакцинам.

Нагадаємо, інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини «Супутник V».

Наразі із країн Європейського союзу російський препарат використовує лише Угорщина.

Як повідомлялося, президент Чехії Мілош Земан заявив, що готовий підтримати застосування у країні російської вакцини від коронавірусу «Спутник V», якщо виникне нестача інших, сертифікованих в Європейському Союзі препаратів.

Згодом віцепрем'єр Чехії, глава МВС і в.о. міністра закордонних справ країни Ян Гамачек заявив, що на тлі дипломатичного скандалу Чехія більше не обговорює можливу купівлю російської вакцини від коронавірусу «Супутник V».