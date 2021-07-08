Курорти Єгипту знову заполонять росіяни. Путін скасував заборону на чартери

Після кількох років перерви відпочивальникіів з РФ пустять на курорти в Єгипет

Заборону на польоти до Єгипту Путін ввів шість років тому після теракту

Президент Російської Федерації Володимир Путін скасував заборону на польоти чартерів до Єгипту. Так, росіяни знову масово відпочиватимуть на єгипетських курортах. Про це йдеться у відповідному указі Путіна.

Путін, підписавши документ, скасував дію двох документів. Зокрема, про тимчасову заборону повітряних перевезень росіян на територію Єгипту і зняття заборони на регулярні перельоти в Каїр.

Зазначимо, що авіасполучення між РФ і Єгиптом було повністю перервано в листопаді 2015 року після теракту на борту літака, що летів з Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург. Тоді жертвами стали 224 людини. У ФСБ назвали подію терактом.

Через три роки після трагедії – у 2018-му були відновлені регулярні рейси до Каїра, але продовжувала діяти заборона на польоти чартерів на курорти.

Ще у квітні 2021 року стало відомо, що Росія і Єгипет домовилися про повне відновлення авіаперельотів між країнами.

Тим часом міністр туризму і старожитностей Єгипту Халед Ель-Енані заявив про те, що незабаром у місцевих готелях персонал розмовлятиме українською мовою.

Також у всіх нових музеях Єгипту з’являться українські аудіогіди. Українська мова стане обов'язковою для туристичної галузі Єгипту

До слова, Єгипет ввів нові правила в'їзду для вакцинованих туристів.