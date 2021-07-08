Як в Росії відбувається тотальна зачистка ЗМІ

Журналісти не мають в Росії навіть мінімального імунітету від переслідувань

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Уже год советник главы Роскосмоса по информационной политике, в прошлом журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов находится за решеткой. Следователь Александр Чабан, он ведет дело Сафронова, за это время стал полковником и старшим следователем по особо важным делам. Возможно, в том числе, и за занятую им твердую позицию, из-за которой обвиняемый не имеет возможности даже общаться с родными. Инкриминируя ему госизмену, из Сафронова стараются выдавить признание вины. А за год, что он находится в СИЗО, власти систематически добивают остатки российских независимых СМИ.

Журналистов бывших не бывает?

Сафронова обвиняют в том, что его, еще в период работы в газете «Коммерсант», завербовала разведка одной из стран НАТО. А в 2017 году он якобы передал ей какие-то сведения, составлявшие гостайну. Как говорят адвокаты Сафронова, речь идет о Чехии.

Президент Владимир Путин, правда, впервые комментируя это дело, уверял, что журналиста уже осудили, и не за какой-то далекий 2017 год, а по итогам его последней работы - советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Потом, правда, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков все это называл оговорками. Однако для Путина, похоже, Сафронов остается виновным и уже осужденным, и это звучит как приговор, зная, насколько реально независим суд в России.

Однако есть и другая версия реальных причин, по которым власти завели это уголовное дело. Согласно ей, это может быть попытка отомстить Сафронову за его публикации о торговле оружием, в частности о продаже Россией истребителей Су-35 Египту. То есть, военные и спецслужбы пытаются наказать журналиста за собственную безалаберность, благодаря которой он смог получить секретную, с точки зрения властей, информацию из открытых источников.

Все журналисты – предатели?

По мере снижения их уровня профессионализма российские чиновники все чаще стремятся обвинить во всех грехах медиа. Те делают достоянием общественности некомпетентность чиновников, а вдобавок еще и дают площадку для высказываний независимым экспертам, отстраненным в последние годы в России от обсуждения госполитики. Неважно, идет ли речь о продаже оружия или энергоносителей, состоянии медицины или преподавании истории. Этот процесс идет уже много лет, но после ареста Сафронова репрессивные органы как с цепи сорвались.

С точки зрения властей, независимые СМИ злонамеренно и неверно освещают их деятельность. Журналистов в ответ прессуют всеми доступными методами. У кого-то атакуют напрямую учредителей, у других заводят уголовные дела против самих журналистов, третьих объявляют иностранными агентами - как «Медузу». Самое мягкое наказание - исключение из президентского пула, как у сотрудников телеканала «Дождь».

Одним из самых ярких примеров стала газета «Ведомости», которую практически разгромили, примерно как в первые годы президентства Владимира Путина не только захватили телеканал НТВ, но и разогнали его журналистский коллектив, пытавшийся создать какое-нибудь новое СМИ. Именно так произошло с порталом Vtimes (объявлен иностранным агентом и из-за этого вынужден был прекратить работу), который создали сотрудники «Ведомостей», когда им пришлось уволиться из-за назначения главного редактора, откровенно игнорировавшего журналистские стандарты работы.

Кроме этого, именно за прошедший год в России власти впервые реестр СМИ, выполняющих роль иностранных агентов, дополнили частными лицами. Штрафами за «иноагентство» постарались выдавить из страны радио «Свобода» и его дочерние проекты. Неудивительно, что в рейтинге свободы прессы, который составляют «Репортеры без границ», Россия на 150 месте из 186 возможных, и тенденция выглядит негативно.

Управление реальностью

Конечно, проблема не нова. Несмотря на то, что именно в последний год власти резко усилили давление на независимые от Кремля СМИ, рынок медиа находится под постоянным прессингом долгие годы. Это подтверждают данные опроса, совместно проведенного «Левада-центром» и независимым «Профсоюзом журналистов и работников СМИ».

По данным этого исследования, в котором приняли участие 125 сотрудников независимых СМИ, 57% опрошенных заявили, что считают цензуру главной проблемой современных российских медиа. Еще 54% - вмешательство государства и собственников в редакционную политику изданий. Порядка 30% сообщили, что сталкивались с прослушкой, слежкой или силовым давлением. Ну и, наконец, 58% считают обычной для России практикой административное или уголовное преследование журналистов в связи с их профессиональной деятельностью.

Итак, Сафроновым начали, уголовным преследованием журналистов и кончили. Для современных российских властей независимость массмедиа все чаще равняется преступлению. И уголовное дело против Ивана Сафронова - яркий маркер, по которому уже год можно оценивать положение со свободой слова в стране.

Джерело: Deutsche Welle

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