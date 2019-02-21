Генштаб заявив про спробу підпалу арсеналу Збройних сил



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Склад зброї врятували від підпалу

Військові не уточнюють, де саме було впіймано диверсантів

Сьогодні, 21 лютого, було попереджено спробу підпалу на одному з арсеналів Збройних сил України. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Як зазначається, загрозу було оперативно ліквідовано. Жодних наслідків не було зафіксовано. Наразі тривають невідкладні слідчі дії правоохоронних органів.

Нагадаємо, що на початку лютого біля арсеналу ЗСУ затримали групу підозрілих людей. Зазначається, що «за пильність та вмілі дії під час охорони важливих об’єктів» особовий склад чергової зміни та підрозділу ВСП представлено до заохочення.

Раніше повідомлялося, що радіолокаційними засобами одного з арсеналів ЗСУ було виявлено сигнали управління безпілотника за декілька кілометрів від військового об’єкту.

Як відомо, у Чернігівській області в ніч на 9 жовтня сталися вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони. Було евакуйовано 12,3 тис. осіб.

СБУ вважає, що пожежа на арсеналі сталася внаслідок диверсії.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що за фактами вибухів на складах під Ічнею до відповідальності було притягнуто понад 65 чоловік.